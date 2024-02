Fora do jornalismo, o que faria Sara Pinto? «Se calhar estava aí no vosso lugar...»

Há 2h e 5min

No «Parabéns, TVI!», a jornalista admite que adora comunicar e nesta vertente revela o tipo de carreira tentaria seguir. Júlio Magalhães faz viagem no tempo e recorda apresentar programa da manhã com Goucha.