Foram retirados todos os orgãos à filha de Cristina

No «Dois às 10», conhecemos a história de Cristina Vaz e Paulo Vaz, o irmão gémeo de Mariana, recordam o trágico dia em que Mariana sofreu um AVC. Cristina começa por contar que teve dois filhos gémeos, um menino e uma menina, e que criou os filhos sozinha desde os 5 anos de idade. A filha, o único problema de saúde que tinha, era diabetes tipo 1, mas estava controlada. Paulo recorda que no dia em que a irmã se sentiu mal, ele também não se sentia bem, mas não sabia porquê. Cristina recebe uma chamada, onde as colegas contam que ela começou a deambular e caiu inanimada no chão. Paulo, que também trabalhava no Hospital, fica a saber que a irmã tinha tido um AVC. Cristina ainda fala com a filha no hospital. Cristina conta que a filha foi transferida de hospital e disseram que entre as 3 e as 4 da manhã iam tirar o coma induzido para ver como ela reagia. Relata Cristina a conversa com a médica que todos hoje em dia somos doadores de órgãos, ou para não ser, teria que passar uma declaração no centro de saúde. Às 8 da noite, Mariana parte.

Cristina relembra que a filha partiu com 22 anos, com um AVC, mas que só partiu fisicamente porque ela doou todos os órgãos. Paulo conta que gostaria de cruzar com essas pessoas para contar quem era a irmã.