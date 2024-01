Há 1h e 43min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de vida de Francisco Macau, ator, desportista e ex-concorrente do Big Brother. O nosso convidado recorda a sua participação nos Morangos com Açúcar, e fala-nos de um momento menos feliz na sua vida: a doença degenerativa do seu pai. Em junho passado, o nosso convidado foi pai pela primeira vez, fruto da relação com a sua companheira Sara.