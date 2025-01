Francisco Macau: Uma equipa de sucesso que transforma vidas!

Há 1h e 43min

No «Dois às 10», Francisco Macau fala do impacto da sua equipa na vida das pessoas. Com uma equipa de nutricionistas e personal trainers certificados, o programa oferece planos personalizados que se adaptam às necessidades e objetivos de cada cliente. A aplicação de Francisco Macau permite treinar em casa ou no ginásio, com vídeos de todos os exercícios e chat 24 horas. Francisco realça a importância de uma alimentação equilibrada e nutritiva, sem recorrer a dietas restritivas. A "Team Macau" apoia os seus clientes na superação de desafios e na conquista de uma vida mais saudável, motivando-os a alcançar resultados notáveis. Com uma campanha de 30% de desconto em todos os planos, Francisco Macau convida todos a aderir ao programa e a iniciar a sua transformação física, independentemente da sua localização geográfica.