Francisco Monteiro defende-se: «Essas provocações raramente partiram do meu lado...»

Há 36 min

No «Goucha», Francisco Monteiro fala o seu comportamento e atitudes dentro da casa mais vigiada do país, admite «que não deixa cair nada em saco roto» quando é provocado. O vencedor do «Big Brother» revela se tomou como exemplo para o seu jogo algum dos antigos concorrentes de outras edições, nomeadamente Miguel Vicente.