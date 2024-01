Há 1h e 56min

No «Goucha», Francisco Monteiro, vencedor do «Big Brother», admite que Márcia Soares veio atrapalhar o seu jogo, afirmando que esta «foi uma pedra» no seu caminho e se calhar poderia ter sido melhor no jogo sem a presença da mesma, uma vez que estava preocupada em protegê-la.