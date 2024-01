Há 1h e 50min

No «Dois às 10», chegou o momento da entrevista com o grande vencedor do Big Brother. Revemos imagens de Francisco Monteiro e Márcia dentro da casa mais vigiada do país. O vencedor do reality show fala-nos do que sente pela finalista e revela: «Os meus olhos brilhavam com a Márcia». O nosso convidado responde ainda: achas que Márcia gostou de ti? Veja a resposta.