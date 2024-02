Francisco Monteiro estreia-se pela 1ª vez na Gala da TVI

Há 3h e 39min

Fonte: repórter digital TVI

Este domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, Francisco Monteiro, vencedor do «Big Brother 2023», marcou presença, pela primeira vez, na gala do 31º aniversário da TVI, no Casino do Estoril.

Em entrevista exclusiva à repórter digital da TVI, o ex-concorrente do reality revelou que não foi difícil escolher o look para esta grande noite, pois teve a ajuda "da Dona Maria Antónia, do Praça. Escolheu o meu look todo. Está ótimo!".

À pergunta: "O que é que esperas para esta grande noite?", Francisco Monteiro respondeu “Divertir-me que é o que me tem faltado nos últimos dias, portanto vou tentar divertir-me bastante e tenho a certeza que vai acontecer”.

No final deixa uma mensagem de parabéns à TVI: “A TVI mudou a minha vida e, portanto, fica aqui a minha mensagem de parabéns à TVI. Um beijinho muito grande e inscrevam-se no próximo Big Brother! Mudem a vossa vida como eu!”.