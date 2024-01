Francisco Monteiro fala de depressão: «Estava perdido na vida. Não queria estar com ninguém»

Há 1h e 32min

Foi visto como o motor do programa por estar em todas as frentes. Seja na casa, no anexo ou no jardim, o assunto foi quase sempre o mesmo: Francisco Monteiro acabou por tornar-se o grande vencedor do Big Brother e continua a dar que falar fora da casa. A relação com Márcia tem sido seguida pelos fãs, que já no «Dois às 10» ficaram entusiasmados com a ideia de virem a falar. Francisco Monteiro revelou que esteve a falar com Márcia, mas parece que não acabou: «Acabei por ser ignorado».

Francisco Monteiro fez o balanço da sua participação e falou daquilo que levou de si para casa mais vigiada do país. Admite que em vários momentos duvidou que fosse ganhar, apostando na vitória de Hugo Andrade.

Deixou ainda uma pergunta a Manuel Luís Goucha para fazer a Márcia, já que a vai entrevistar esta sexta-feira.

A história de vida de Francisco Monteiro:

O concorrente de Matosinhos não tem grandes memórias da sua infância. É muito próximo da sua avó, que considera ser a pessoa mais próxima da sua vida. Quanto tinha 10 anos, Francisco perdeu o avô materno e recordou que diziam que era muito parecido com o familiar.

Em 2007 desenvolve uma paixão pelo ténis, que não correu como esperado, e por volta dessa altura lembrou uma história de amor que durou oito anos. Fruto desta fase negra, a relação terminou e Francisco vem a descobrir que era traído pela ex-companheira, sendo que a traição acabou por deixar marcas para a sua vida.

Francisco começou a praticar padel, profissão que mantém hoje em dia, e viajou para o Dubai. O concorrente destacou que foi nesta fase que tudo mudou porque teve disciplina e rigor. Francisco acabou por voltar a uma imagem que o deixou orgulhoso e passou de 105 para 72 quilos num período de três meses.

Depois do Dubai, seguiu-se a experiência na Suécia. Francisco Monteiro regressou a Portugal para estar próximo da família e junto dos amigos e também com o objetivo de ter uns anos de qualidade com a sua avó.