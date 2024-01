Francisco Monteiro fala de quem o tentou impedir de entrar no Big Brother: «As decisões são minhas, não tenho de me justificar a ninguém»

Há 26 min

No «Goucha», Francisco Monteiro revela que nunca esteve satisfeito com a sua vida, dando exemplos. Fala da sua entrada para o «Big Brother» e aponta o dedo aos que o tentaram demover de se inscrever no programa da qual saiu vitorioso, com 100 mil euros.