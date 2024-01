Há 2h e 6min

No «Dois às 10», recebemos Francisco Monteiro do Big Brother - Desafio Final. O ex-concorrente comenta a postura de Bárbara Parada relativamente a Miguel Vicente. O vencedor do Big Brother 2023 fala-nos da maneira de estar do concorrente algarvio e tece duras críticas. «Se eu quisesse, eu podia tê-lo levado ao limite», admite.