No Dois às 10, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos conhecem a história do pequeno Francisco, um menino de quatro anos que vive à espera de um diagnóstico, mas rodeado de amor. Tem uma doença rara, que faz com que não conseguia andar, correr, pousar os pés no chão, ou falar. Apenas diz algumas palavras. A irmã Luísa é como uma segunda mãe para o irmão, pois ajuda os pais a cuidarem deste.