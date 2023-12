Francisco Vale revela a verdade sobre alegada relação amorosa fora do Big Brother: «Falei dela à Jéssica»

Há 2h e 42min

No Dois às 10, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem Francisco Vale, para dar a sua primeira entrevista depois de ser o menos votado pelo público português e abandonar a casa do Big Brother. Cristina questiona Vale sobre o rumor que circulou durante a sua passagem pela casa, de que poderia ter deixado uma relação pendente cá fora, quando entrou no Big Brother. Francisco conta que, de facto, tinha uma amiga quando entrou, alguém que o apoiou muito e o ajudou a lidar com certos problemas. Contudo, não era nada de sério ou oficial. Veja o vídeo e perceba tudo.

Jéssica deixou um recado a Francisco Vale, depois da sua expulsão. Saiba tudo aqui.

Na chegada a estúdio, Flávio Furtado foi implacável com Francisco Vale: «Começaste-te a fartar da Jéssica (…) se fosse minha filha não estaria numa relação contigo». Veja o momento:

Veja como ficou Jéssica Galhofas, depois da saída de Francisco Vale:

