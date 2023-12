Francisco Vale tentou pôr termo à vida: «Sinto-me muito cobarde por ter feito uma coisa dessas»

Há 1h e 18min

No «Goucha», recordamos a curva da vida do ex-concorrente do Big Brother Francisco Vale. A família do ex-concorrente soube pela curva da vida que Francisco tentou pôr termo à vida.

O ex-concorrente revelou traumas do passado que a família desconhecia. Goucha questiona o ex-concorrente: «Hoje teria deixado o carro ir?».