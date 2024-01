Fred descobre quem espalhou notícias falsas sobre Zé Milho

Há 37 min

Em «Morangos com Açúcar», Fred (Cláudio de Castro) não se conforma com a desistência de Puri (Victoria Oliver) e pede ajuda a um amigo para determinar a origem do vídeo. No dia da semifinal, ele anuncia que conseguiram resultados e Marina confessa que foi ela que lançou as fake news, a pedido de Gabi (Margarida Corceiro). Esta protesta inocência, mas ninguém acredita. As Ruby Blu são desclassificadas.