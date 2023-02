Há 2h e 17min

Em «Quero é Viver», Frederico (Diogo Infante) afasta-se de Calado e do Diretor antes que eles o vejam, dando de frente com Natália (Fernanda Serrano). Frederico está à beira do desmaio, disfarçando a Natália não ter tomado o pequeno-almoço.