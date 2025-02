Freiras, cartas e promessas: A incrível história de amor de Sofia e Christophe

Hoje às 11:49

No «Dois às 10», Sofia conta-nos a história de amor dela e do marido Christophe. Começa por ler um excerto de uma das cartas de amor que ambos trocaram no início do namoro, há 25 anos. Refere ter crescido num colégio de freias e, ter conhecido Christophe numa das visitas que fez à mãe. Quando começaram a namorar, Sofia teve dúvidas de que a relação vingasse, mas a verdade é que estão juntos. Namoraram por carta, mas todas elas quando lhe chegavam às mãos iam já abertas e lidas pelas freiras. Também os telefonemas eram escutados... ouvindo as Irmãs Christophe cantar Rui Veloso para a Sofia. Segue recordando o primeiro beijo e conta que o marido prometeu ir buscá-la quando ele fizesse 18 anos, promessa que cumpriu. Sofia vê imagens do dia em que casaram e comenta... revelando o que para ela significa o casamento e qual o segredo de uma relação apaixonada durante décadas. Por fim, Sofia revela ser grata e uma mulher de sorte pelo marido que tem.

