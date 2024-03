Fruto de relação extraconjugal, Arlinda recorda como o filho a 'salvou' do mundo da droga: «Eu teria ficado agarrada...»

Há 1h e 19min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Arlinda Mestre, que tem uma infância marcada pela vivência no orfanato. A ex-concorrente da «Quinta das Celebridades», fala-nos do seu filho Domingos, que foi fruto de uma relação extraconjugal. A fotógrafa recorda uma fase difícil, em que por pouco não ficou 'agarrada' ao mundo da droga. «Aquela tragédia toda salvou-me», confessa.