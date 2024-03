Fruto de um abuso sexual, Gabriela foi registada com 'pai incógnito'. Advogado alega que o pai é agente da GNR 'com algum poder'

Há 1h e 48min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Sandra Ventos, que procura a sobrinha dada para a adoção sem a autorização da família. Segundo a nossa convidada, uma familiar fez queixa à Segurança Social, e a menina de apenas 3 anos foi retirada à família e posta numa instituição, em Faro. Sandra explica-nos que anos mais tarde, Gabriela teria sido adotada, mas sem conhecimento da família, isto porque as visitas também tinham sido proibidas. Recebemos o advogado Gameiro Fernandes, que nos esclarece alguns pontos, nomeadamente o facto do pai da criança, alegado abusador, ser um agente da GNR. Contudo, o mesmo nunca foi sujeito a fazer um teste de ADN.