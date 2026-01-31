Fugiu da escravidão e da violência, mas perdeu a filha para a adoção - Quinze anos depois o desfecho de uma vida de sofrimento

Há 1h e 24min

Em «Momento Certo», conhecemos a história de Margarida que chegou de Angola para uma vida de servidão, sem liberdade. Fugiu, viveu em barracas, sobreviveu a agressões constantes e ao abismo do álcool. No meio da tempestade, o sistema retirou-lhe o que tinha de mais precioso: as filhas. Se com a filha mais velha, Sofia, o laço se manteve, com a pequena Luna o destino foi outro. Luna foi adotada aos cinco anos e o rasto perdeu-se no tempo.

Quinze anos depois de viver com o peso da ausência, Margarida senta-se para enfrentar o passado. A resposta que tanto procurava atravessou fronteiras: Luna foi adotada e vive em França.