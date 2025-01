Há 3h e 5min

Em «Ano Novo Vida Nova», Manuel Luís Goucha entrevista Sabrina, funcionária do bar da TVI. Imigrante do Brasil, Sabrina sonha continuar a estudar para ter uma vida melhor. Durante a conversa, Sabrina emociona-se ao falar da avó, de quem era cuidadora no Brasil, e entretanto faleceu. No final da entrevista, Sabrina é surpreendida por uma oportunidade para continuar os seu estudos.