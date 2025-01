Funcionária foi despedida (por justa causa) por ter comido um croquete

Hoje às 14:44

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Estabelecimento de regras».

Recebemos Alice Barbosa e José Matos. Há 5 anos que Alice trabalha num supermercado, onde todos os dias, depois da superfície encerrar aos clientes, na secção de 'pronto a comer' são deitadas ao lixo as sobras de alimentos que não foram vendidos. Os trabalhadores podem consumir produtos da loja, mas as regras internas ditam que só depois de pagarem, ainda que a um preço reduzido. Num dos fechos de loja, ao deitar fora croquetes, Alice acabou por comer um. Apanhada pelas câmaras internas, foi chamada pelos superiores e despedida com justa causa. Alice recorreu ao tribunal e ganhou, tendo sido readmitida. No entanto, antes ainda de regressar ao trabalho, meteu baixa psiquiátrica, uma vez que receia voltar a ser despedida, motivo que a traz a este tribunal. Alice sente-se insegura e pede uma indemnização por danos morais no valor dos ordenados recebidos em 5 anos. A empresa recusa o pedido e quer agora despedir Alice definitivamente.

Ouvimos ambas as partes deste caso, e ficamos a conhecer todos os detalhes do mesmo.