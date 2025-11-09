Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Funtástico

Funtástico - 09 de novembro de 2025

Ontem às 14:20
Funtástico - 09 de novembro de 2025 - TVI

Com Manuel Luís Goucha. 

Funtástico

02:20

VIRAL! Ben cai no chão a rir - Manuel Luís Goucha em gargalhadas: «Isto ao domingo é assim...»

Funtástico
27 out, 09:56
07:51

O susto mais épico de sempre! Manuel Luís Goucha e o bicho que o fez saltar - IMPERDÍVEL!)

Funtástico
27 out, 09:48
02:42

Animal salta em estúdio e Goucha apanha o maior susto da sua vida em direto

Funtástico
26 out, 17:28
01:35

«Este quarentão bonito está em forma, esta manhã já nadou 1 quilómetro» - Saiba a quem se refere Manuel Luís Goucha

Funtástico
20 out, 10:48
03:01

Manuel Luís Goucha arranca gargalhadas com desabafo: «Ele é tão elegante mas ao domingo estraga-se um bocado!»

Funtástico
13 out, 10:09
03:16

Manuel Luís Goucha provoca convidado: «Outro com a mania que é novo!» - Saiba de quem se trata!

Funtástico
13 out, 10:02
Mais Funtástico

Mais Vistos

Depois de uma grande mudança, Marisa Cruz deixa recado que está a comover o país: “Começa agora um novo capítulo”

Novelas
8 nov, 08:30
1

Marisa Cruz arranca suspiros no mar: «Linda e muito sensual»

Novelas
2 mai 2024, 10:55
2

Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro. A casa parou e foi isto que aconteceu

Secret Story
Há 1h e 53min
3

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

Secret Story
29 out, 12:25
4
04:17

Marisa desaba em lágrimas e é confortada por Pedro. O motivo comove qualquer um

Secret Story
Ontem às 10:22
5
02:43

'Bomba' logo no início da gala: Pedro Jorge é nomeado diretamente

Secret Story
Há 2h e 53min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui

2 nov, 22:44

Ator da TVI impressiona com transformação física drástica: «É incrível como um corpo pode mudar tanto»

V+ TVI
Ontem às 15:02

A 1ª Companhia está de regresso à TVI - e esta foi a reação efusiva de um ex-concorrente de reality

Secret Story
7 nov, 12:02

Famoso cantor português vai mesmo para a prisão. Este é o vídeo que o condenou

Dois às 10
7 nov, 12:25

«Até com as paredes da casa ele deve ter uma atraçãozita»: Vera reage em direto ao novo 'casal' da casa

Secret Story
Há 1h e 49min

Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro. A casa parou e foi isto que aconteceu

Secret Story
Há 1h e 53min

TVI PLAYER

Com uma percentagem surpreendente, este é o primeiro concorrente salvo da noite

Secret Story
Há 1h e 24min

«Ele é que devia estar calado e ter vergonha do que diz»: Leandro 'ataca' Bruno após este chamar Liliana de 'ordinária'

Secret Story
Há 1h e 1min

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

Secret Story
Há 1h e 30min

Liliana conquistou uma noite a sós no quarto secreto para Fábio... e outra mulher da casa

Secret Story
Há 44 min

Inês foi detida por participar num assalto? Veja se acertaram nesta teoria de segredo

Secret Story
Há 41 min

Marisa desaba em lágrimas e é confortada por Pedro. O motivo comove qualquer um

Secret Story
Ontem às 10:22
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Funtástico - 09 de novembro de 2025

Funtástico
Ontem às 14:20

TVI Jornal - 09 de novembro de 2025

TVI Jornal
Ontem às 12:58

Querido, Mudei a Casa! - 09 de novembro de 2025

Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 12:10

Em Família - 09 de novembro de 2025

Em Família
Ontem às 11:20

Missa - Santuário de Nossa Senhora da Conceição, Vila Viçosa

Missa
Ontem às 10:00

Diário da Manhã - 09 de novembro de 2025

Diário da Manhã
Ontem às 07:35
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor desiste de lutar pela herança?

Novelas
7 nov, 08:57

Vem aí em «A Protegida»: Jorge faz mal a Carlota?

Novelas
7 nov, 09:59

«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde

Novelas
7 nov, 11:20

Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»

Novelas
7 nov, 12:59

Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses

Novelas
6 nov, 16:43

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confronta Sammy e Álvaro após ouvir conversa suspeita

Novelas
7 nov, 10:09