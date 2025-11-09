TVI PLAYER
Funtástico - 09 de novembro de 2025
Ontem às 14:20
Com Manuel Luís Goucha.
Funtástico
02:20
VIRAL! Ben cai no chão a rir - Manuel Luís Goucha em gargalhadas: «Isto ao domingo é assim...»
Funtástico
27 out, 09:56
07:51
O susto mais épico de sempre! Manuel Luís Goucha e o bicho que o fez saltar - IMPERDÍVEL!)
Funtástico
27 out, 09:48
02:42
Animal salta em estúdio e Goucha apanha o maior susto da sua vida em direto
Funtástico
26 out, 17:28
01:35
«Este quarentão bonito está em forma, esta manhã já nadou 1 quilómetro» - Saiba a quem se refere Manuel Luís Goucha
Funtástico
20 out, 10:48
03:01
Manuel Luís Goucha arranca gargalhadas com desabafo: «Ele é tão elegante mas ao domingo estraga-se um bocado!»
Funtástico
13 out, 10:09
03:16
Manuel Luís Goucha provoca convidado: «Outro com a mania que é novo!» - Saiba de quem se trata!
Funtástico
13 out, 10:02
Mais Vistos
Depois de uma grande mudança, Marisa Cruz deixa recado que está a comover o país: “Começa agora um novo capítulo”
Novelas
8 nov, 08:30
1
Marisa Cruz arranca suspiros no mar: «Linda e muito sensual»
Novelas
2 mai 2024, 10:55
2
Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro. A casa parou e foi isto que aconteceu
Secret Story
Há 1h e 53min
3
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story
Secret Story
29 out, 12:25
4
04:17
Marisa desaba em lágrimas e é confortada por Pedro. O motivo comove qualquer um
Secret Story
Ontem às 10:22
5
02:43
'Bomba' logo no início da gala: Pedro Jorge é nomeado diretamente
Secret Story
Há 2h e 53min
6
EM DESTAQUE
Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui
2 nov, 22:44
Ator da TVI impressiona com transformação física drástica: «É incrível como um corpo pode mudar tanto»
V+ TVI
Ontem às 15:02
A 1ª Companhia está de regresso à TVI - e esta foi a reação efusiva de um ex-concorrente de reality
Secret Story
7 nov, 12:02
Famoso cantor português vai mesmo para a prisão. Este é o vídeo que o condenou
Dois às 10
7 nov, 12:25
«Até com as paredes da casa ele deve ter uma atraçãozita»: Vera reage em direto ao novo 'casal' da casa
Secret Story
Há 1h e 49min
Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro. A casa parou e foi isto que aconteceu
Secret Story
Há 1h e 53min
TVI PLAYER
Com uma percentagem surpreendente, este é o primeiro concorrente salvo da noite
Secret Story
Há 1h e 24min
«Ele é que devia estar calado e ter vergonha do que diz»: Leandro 'ataca' Bruno após este chamar Liliana de 'ordinária'
Secret Story
Há 1h e 1min
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
Secret Story
Há 1h e 30min
Liliana conquistou uma noite a sós no quarto secreto para Fábio... e outra mulher da casa
Secret Story
Há 44 min
Inês foi detida por participar num assalto? Veja se acertaram nesta teoria de segredo
Secret Story
Há 41 min
Marisa desaba em lágrimas e é confortada por Pedro. O motivo comove qualquer um
Secret Story
Ontem às 10:22
A ACONTECER
Funtástico - 09 de novembro de 2025
Funtástico
Ontem às 14:20
TVI Jornal - 09 de novembro de 2025
TVI Jornal
Ontem às 12:58
Querido, Mudei a Casa! - 09 de novembro de 2025
Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 12:10
Em Família - 09 de novembro de 2025
Em Família
Ontem às 11:20
Missa - Santuário de Nossa Senhora da Conceição, Vila Viçosa
Missa
Ontem às 10:00
Diário da Manhã - 09 de novembro de 2025
Diário da Manhã
Ontem às 07:35
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor desiste de lutar pela herança?
Novelas
7 nov, 08:57
Vem aí em «A Protegida»: Jorge faz mal a Carlota?
Novelas
7 nov, 09:59
«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde
Novelas
7 nov, 11:20
Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»
Novelas
7 nov, 12:59
Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses
Novelas
6 nov, 16:43
Vem aí em «Terra Forte»: Flor confronta Sammy e Álvaro após ouvir conversa suspeita
Novelas
7 nov, 10:09