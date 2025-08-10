TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui
Funtástico - 10 de agosto de 2025
Ontem às 14:20
Com Manuel Luís Goucha.
Mais Vistos
12:49
Aconteceu? Concorrentes relatam tudo sobre o que se passou entre Catarina Miranda e Afonso Leitão
Big Brother
Ontem às 18:24
1
01:33
O primeiro salvo da noite é inesperado e gera reações em estúdio
Big Brother
Há 1h e 21min
2
02:26
Enquanto Afonso dedica canção de amor a Catarina Miranda, Jéssica Vieira chora baba e ranho
Big Brother
Ontem às 17:08
3
03:46
Inédito! Catarina Miranda dá beijo na boca de concorrente em direto para terminar discussão
Big Brother
Há 1h e 49min
4
01:48
Afinal, ele também quer? Afonso 'ameaça' Miranda: «Qualquer dia espeto-te um beijo na boca»
Big Brother
Ontem às 18:20
5
12:49
Virato denuncia Catarina Miranda: «Estão a enganar os portugueses»
Big Brother
Ontem às 18:26
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro
Big Brother
Há 36 min
O beijo na boca que apanhou todos de surpresa. Catarina Miranda termina discussão de forma inédita
Big Brother
Há 1h e 17min
Reencontro entre criança e agentes que lhe salvaram a vida está a comover as redes sociais
Dois às 10
8 ago, 17:00
5 formas de fazer o perfume durar mais tempo na sua pele
Dois às 10
8 ago, 16:30
«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor
Big Brother
Há 50 min
Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”
Novelas
8 ago, 12:03
TVI PLAYER
O primeiro salvo da noite é inesperado e gera reações em estúdio
Big Brother
Há 1h e 21min
Abraços e tentativas de beijo: Foi assim que Catarina Miranda se despediu de Afonso para dormir
Big Brother
Ontem às 18:17
Inédito! Catarina Miranda dá beijo na boca de concorrente em direto para terminar discussão
Big Brother
Há 1h e 49min
Bruno de Carvalho recusa-se a cumprir missão do Big Brother: «Vá pensando na sanção, pode ser uma expulsão»
Big Brother
Há 1h e 45min
Gritos e caos. Catarina Miranda recebe aplausos em estúdio ao ir contra Bruno de Carvalho
Big Brother
Há 1h e 52min
Bruno de Carvalho descai-se e revela aos concorrentes: «O Diogo Jota morreu»
Big Brother
9 ago, 16:00
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Jornal Nacional - 10 de agosto de 2025
Jornal Nacional
Há 55 min
Funtástico - 10 de agosto de 2025
Funtástico
Ontem às 14:20
TVI Jornal - 10 de agosto de 2025
TVI Jornal
Ontem às 12:58
Querido, Mudei a Casa! - 10 de agosto de 2025
Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 12:10
Em Família - 10 de agosto de 2025
Em Família
Ontem às 11:15
Missa - Igreja Paroquial de Santa Maria de UL
Missa
Ontem às 10:00
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Gustavo e Mafalda beijam-se
Novelas
8 ago, 08:34
Vem aí em «A Protegida»: Mariana desespera por notícias da filha… sem saber que Gina esconde a verdade
Novelas
8 ago, 10:23
«Fico mesmo aflito»: José Raposo fica comovido com gesto de Pedro Chagas Freitas
Novelas
8 ago, 13:21
Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim
Novelas
7 ago, 15:32
Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”
Novelas
8 ago, 12:03
Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia ataca Eva, mas é surpreendida
Novelas
8 ago, 09:44