Funtástico - 14 de setembro de 2025

Ontem às 14:20
Funtástico - 14 de setembro de 2025 - TVI

Com Manuel Luís Goucha 

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Secret Story
Ontem às 18:40
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

Secret Story
Ontem às 21:35
O maior segredo do Secret Story: Conheça cada novo concorrente ao pormenor

Secret Story
Ontem às 21:50
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Secret Story
Ontem às 19:17
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

Big Brother
Ontem às 18:29
Foi futebolista do Benfica, defrontou Cristiano Ronaldo e agora é concorrente do Secret Story

Secret Story
Ontem às 22:59
Cristina Ferreira faz mudança de visual surpreendente e deslumbra no Secret Story

Secret Story
Ontem às 22:00

«Tenho um altar de objetos sexuais»: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story

Secret Story
Há 3h e 59min

Pedido de casamento e muito mais: Os momentos do novo Secret Story que pararam Portugal

Secret Story
Há 3h e 59min

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Secret Story
Hoje às 00:47

Já arrancaram as gravações de «Amor à prova»: eis as primeiras imagens

Novelas
12 set, 14:47

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

Big Brother
13 set, 19:54

«A minha reação demonstrou isso»: Miranda revela o que sentiu com a vitória de Jéssica

Big Brother
13 set, 17:53

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9

Secret Story
Há 3h e 58min

Ela disse sim! Concorrente pede a namorada em casamento em plena gala de estreia

Secret Story
Ontem às 21:47

Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão

Secret Story
Hoje às 00:12

Bruna Gomes critica concorrente: «Tenho medo que ele vá para o lado chato e não para o divertido»

Secret Story
Há 3h e 58min
Jornal Nacional - 14 de setembro de 2025

Jornal Nacional
Ontem às 19:55

TVI Jornal - 14 de setembro de 2025

TVI Jornal
Ontem às 13:00

Querido, Mudei a Casa! - 14 de setembro de 2025

Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 12:10

Missa - Eucaristia Dominical - Guimarães

Missa
Ontem às 11:00

Diário da Manhã - 14 de setembro de 2025

Diário da Manhã
Ontem às 08:30
«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites

Novelas
11 set, 19:43

Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque

Novelas
10 set, 09:27

20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico

Novelas
11 set, 19:10

Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'

Novelas
11 set, 19:33

«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida

Novelas
11 set, 14:43

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

Novelas
9 set, 10:44