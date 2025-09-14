TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Funtástico - 14 de setembro de 2025
Ontem às 14:20
Com Manuel Luís Goucha
Mais Vistos
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro
Secret Story
Ontem às 18:40
1
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos
Secret Story
Ontem às 21:35
2
O maior segredo do Secret Story: Conheça cada novo concorrente ao pormenor
Secret Story
Ontem às 21:50
3
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro
Secret Story
Ontem às 19:17
4
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral
Big Brother
Ontem às 18:29
5
Foi futebolista do Benfica, defrontou Cristiano Ronaldo e agora é concorrente do Secret Story
Secret Story
Ontem às 22:59
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Cristina Ferreira faz mudança de visual surpreendente e deslumbra no Secret Story
Secret Story
Ontem às 22:00
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos
Secret Story
Ontem às 21:35
«Tenho um altar de objetos sexuais»: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story
Secret Story
Há 3h e 59min
Pedido de casamento e muito mais: Os momentos do novo Secret Story que pararam Portugal
Secret Story
Há 3h e 59min
Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente
Secret Story
Hoje às 00:47
Já arrancaram as gravações de «Amor à prova»: eis as primeiras imagens
Novelas
12 set, 14:47
TVI PLAYER
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
Big Brother
13 set, 19:54
«A minha reação demonstrou isso»: Miranda revela o que sentiu com a vitória de Jéssica
Big Brother
13 set, 17:53
Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9
Secret Story
Há 3h e 58min
Ela disse sim! Concorrente pede a namorada em casamento em plena gala de estreia
Secret Story
Ontem às 21:47
Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão
Secret Story
Hoje às 00:12
Bruna Gomes critica concorrente: «Tenho medo que ele vá para o lado chato e não para o divertido»
Secret Story
Há 3h e 58min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Jornal Nacional - 14 de setembro de 2025
Jornal Nacional
Ontem às 19:55
Funtástico - 14 de setembro de 2025
Funtástico
Ontem às 14:20
TVI Jornal - 14 de setembro de 2025
TVI Jornal
Ontem às 13:00
Querido, Mudei a Casa! - 14 de setembro de 2025
Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 12:10
Missa - Eucaristia Dominical - Guimarães
Missa
Ontem às 11:00
Diário da Manhã - 14 de setembro de 2025
Diário da Manhã
Ontem às 08:30
Mais
NOVELAS
«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites
Novelas
11 set, 19:43
Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque
Novelas
10 set, 09:27
20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico
Novelas
11 set, 19:10
Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'
Novelas
11 set, 19:33
«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida
Novelas
11 set, 14:43
Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre
Novelas
9 set, 10:44