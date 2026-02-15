TVI PLAYER
Funtástico
Funtástico - 15 de fevereiro de 2026
Hoje às 14:20
Com Manuel Luís Goucha.
Funtástico
02:28
A grande final da 5ª temporada do «Funtástico» - Saiba quem foi o vencedor!
Funtástico
9 fev, 11:38
01:29
Gargalhadas no estúdio: «Tu andas a fazer pilates» - O momento hilariante entre Goucha e António Leal e Silva
Funtástico
9 fev, 11:30
00:39
Goucha deixa Ben em «choque» com comentário hilariante sobre os seus passos de dança
Funtástico
26 jan, 10:16
02:19
Goucha emociona-se com menina e revela: «Eu não venho para a semana!»
Funtástico
26 jan, 10:14
01:20
Viral! Goucha e Ben em momento épico: «Isto virou meme!»
Funtástico
19 jan, 10:49
01:48
Cláudia Nayara quebra o silêncio sobre António Leal e Silva: «Tenho de dizer isto!»
Funtástico
19 jan, 10:01
Mais Vistos
Ele cumpriu o sonho de ser pai com ela e o amor parecia inquebrável. Hoje chocaram o País com a separação
1ª Companhia
Hoje às 19:14
1
Marco Costa e Carolina Pinto fogem ao frio de janeiro e viajam para o destino que todos sonham ir: as fotos de fazer inveja
1ª Companhia
12 jan, 22:06
2
Ex-concorrente de reality da TVI teve um acidente de mota e partilha mensagem arrepiante: «Volto diferente»
1ª Companhia
Hoje às 18:10
3
Marisa reage a atitude inesperada dos fãs ao lado de Pedro Jorge: As fotos que estão a dar que falar
1ª Companhia
8 fev, 18:19
4
Marisa surpreende Pedro Jorge com presente de luxo no Dia dos Namorados
1ª Companhia
Hoje às 18:36
5
Diogo Marques, Big Brother 2022
1ª Companhia
Hoje às 17:41
6
EM DESTAQUE
A pergunta de Cristina Ferreira que Francisco Monteiro e Marcia Soares não conseguiram responder
Dois às 10
13 fev, 14:33
Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?
Novelas
13 fev, 10:02
O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto
1ª Companhia
13 fev, 12:19
Foi das primeiras artistas portuguesas a assumir ser homossexual. Aos 46 anos, mostra-se pronta para ser mãe
V+ TVI
13 fev, 14:45
Chamada de Rodrigo para o INEM está já a ter repercussão na imprensa internacional
Dois às 10
12 fev, 15:48
Cristina Ferreira e Cláudio Ramos protagonizam cena inesperada ao imitar Marisa e o Pedro Jorge: «Agora somos...»
1ª Companhia
13 fev, 11:24
TVI PLAYER
Amor à Prova: Casamento de David e Amália está em risco?
Amor à Prova
Ontem às 22:25
1ª Companhia - Especial - 14 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 21:20
Amor à Prova: Furioso, Cris dá um raspanete a Amália
Amor à Prova
13 fev, 22:25
Casal deu abrigo a égua dentro de casa durante a depressão Kristin e o vídeo tornou-se viral
Dois às 10
10 fev, 09:57
A Protegida: Sanjay dá o verdadeiro golpe a Francisco e Virgílio
A Protegida
Ontem às 23:55
Irmão de Noélia é a "cara chapada" da recruta e está a chocar o País
1ª Companhia
Há 59 min
A ACONTECER
Funtástico - 15 de fevereiro de 2026
Funtástico
Hoje às 14:20
TVI Jornal - 15 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Em Família - 15 de fevereiro de 2026
Em Família
Hoje às 11:20
Missa - Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição, Costa da Caparica
Missa
Hoje às 10:00
Diário da Manhã - 15 de fevereiro de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:35
Vai ou Racha - 15 de fevereiro de 2026
Vai ou Racha
Hoje às 00:20
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos está interessado em Simone?
Novelas
13 fev, 09:00
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha pede perdão a António e Magui faz a pergunta que deixa todos em choque
Novelas
13 fev, 09:34
Filha de Marta Melro escolhe disfarce de carnaval improvável e deixa mãe sem palavras
Novelas
12 fev, 15:11
Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente
Novelas
9 fev, 16:21
É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai
Novelas
10 fev, 14:49
Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?
Novelas
13 fev, 10:02