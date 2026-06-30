TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

TVI Jornal - 16 de agosto de 2026

TVI Jornal
Ontem às 12:58
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Diário da Manhã - 16 de agosto de 2026

Diário da Manhã
Ontem às 07:35
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Big Brother Verão - A Semana - 15 de agosto de 2026

Big Brother
Ontem às 00:00

A Protegida: Mónica tem um plano para chamar a atenção de JD

A Protegida
15 ago, 23:54

A Protegida: Hector não consegue segurar o restaurante sem Mariana

A Protegida
15 ago, 23:52
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Protegida – Leandro confronta Gina: «Eu não te perdoo»

A Protegida
15 ago, 23:51
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Protegida: Sem Mariana, o restaurante entra em declínio

A Protegida
15 ago, 23:15

Momento certo - 15 de agosto de 2026

Momento certo
15 ago, 21:30

Momento Certo - 15 de agosto de 2026

Momento certo
15 ago, 19:05

Novas 7 Maravilhas de Portugal - 15 de agosto de 2026

Novas 7 Maravilhas de Portugal
15 ago, 15:20

A Sentença - «Sem consentimento»

A Sentença
15 ago, 13:55

TVI Jornal - 15 de agosto de 2026

TVI Jornal
15 ago, 12:58

Mais Vistos

Apaixonaram-se no "Big Brother", casaram em direto e tiveram uma filha: veja como estão Sérgio e Verónica 25 anos depois

Big Brother
Ontem às 17:29
1

Revelada toda a verdade do casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina: As fotos verdadeiras, os fatos dos noivos e a cerimónia em Fátima

Novelas
Ontem às 15:39
2

Depois de 10 horas sozinhos no mar, Bruna Gomes e Bernardo Sousa emocionam-se com encontro inesperado: «Estou anestesiada até agora»

Big Brother
15 ago, 22:38
3

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão foram pais de uma menina. O significado do nome escolhido e a curiosidade que partilham com outro ator famoso

Novelas
Há 2h e 59min
4

Perdeu quase 10kg em tempo recorde. Este foi o segredo de Liliana Oliveira para emagrecer rapidamente

Big Brother
15 ago, 19:51
5

Após o casamento, Cristiano Ronaldo e Georgina vão ter outro filho? «Não consigo imaginar a vida sem filhos pequenos»

Novelas
Ontem às 16:05
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Revelada toda a verdade do casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina: As fotos verdadeiras, os fatos dos noivos e a cerimónia em Fátima

Novelas
Ontem às 15:39

Georgina Rodríguez não usou um vestido de noiva, mas o look escondia um detalhe de milhões

Novelas
Há 2h e 28min

Piscina original e jardim de sonho: Rita Pereira mostra parte da sua casa

Novelas
14 ago, 13:02

Luxo sem fim: Eva conquista o seu primeiro carro e o valor vai deixá-lo boquiaberto

Big Brother
14 ago, 15:27

Rita Almeida lança indireta para Marcelo Palma? A internet está ao rubro: «Impossível ficar mais...»

Big Brother
14 ago, 15:46

21 horas entre o assassínio da mãe e o alerta às autoridades: o que jovem de 15 anos terá feito com a irmã de 4 anos

Dois às 10
14 ago, 14:37

TVI PLAYER

A Madrasta: Beatriz é internada após atropelamento grave

A Madrasta
14 ago, 22:30

A Protegida: Sem Mariana, o restaurante entra em declínio

A Protegida
15 ago, 23:15

Jovem de 15 anos que matou a mãe já tinha agredido o pai em 2025 antes deste ter sido preso por violência doméstica

Jornal Nacional
15 ago, 21:19

A Madrasta: João Maria sente-se mal e é hospitalizado

A Madrasta
13 ago, 22:35

Publicadas as primeiras imagens do casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina

Jornal Nacional
Há 3h e 1min

A Madrasta: Picasso cai do telhado

A Madrasta
12 ago, 22:30
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI Jornal - 16 de agosto de 2026

TVI Jornal
Ontem às 12:58

Diário da Manhã - 16 de agosto de 2026

Diário da Manhã
Ontem às 07:35

Big Brother Verão - A Semana - 15 de agosto de 2026

Big Brother
Ontem às 00:00

A Protegida: Mónica tem um plano para chamar a atenção de JD

A Protegida
15 ago, 23:54

A Protegida: Hector não consegue segurar o restaurante sem Mariana

A Protegida
15 ago, 23:52

A Protegida – Leandro confronta Gina: «Eu não te perdoo»

A Protegida
15 ago, 23:51
Mais

NOVELAS

Vem aí «A Madrasta»: Renato toma decisão desesperada para salvar o filho

Novelas
Ontem às 10:00

Vem aí «A Madrasta»: Pedro descai-se e revela a Diana o grande segredo de Felícia

Novelas
Ontem às 07:00

Confusão em «Terra Forte»: Leumi descontrola-se, invade a mansão agride Maria de Fátima

Terra Forte
13 ago, 23:55

Emocionou Portugal com uma doença rara e um tumor. Agora foi mãe e as imagens são o mais bonito que há

Novelas
14 ago, 16:03

Georgina Rodríguez não usou um vestido de noiva, mas o look escondia um detalhe de milhões

Novelas
Há 2h e 28min

Revelada toda a verdade do casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina: As fotos verdadeiras, os fatos dos noivos e a cerimónia em Fátima

Novelas
Ontem às 15:39