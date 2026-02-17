TVI PLAYER
Funtástico
Funtástico - 17 de fevereiro de 2026
Ontem às 14:20
Com Manuel Luís Goucha.
Funtástico
01:35
Filho de Cristiana Jesus surpreende com resposta a Manuel Luís Goucha e deixa a mãe sem reação
Funtástico
Há 2h e 51min
03:10
Goucha rendido! Conheça a pequena estrela que conquistou o apresentador e os jurados
Funtástico
16 fev, 10:09
01:24
«Trouxe de Madrid»: O presente exclusivo que António Leal e Silva ofereceu a Manuel Luís Goucha
Funtástico
16 fev, 10:03
02:28
A grande final da 5ª temporada do «Funtástico» - Saiba quem foi o vencedor!
Funtástico
9 fev, 11:38
01:29
Gargalhadas no estúdio: «Tu andas a fazer pilates» - O momento hilariante entre Goucha e António Leal e Silva
Funtástico
9 fev, 11:30
00:39
Goucha deixa Ben em «choque» com comentário hilariante sobre os seus passos de dança
Funtástico
26 jan, 10:16
Mais Vistos
Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da 1.ª Companhia, em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”
1ª Companhia
21 jan, 15:29
1
Fora da base e sem farda: Instrutor Joaquim partilha fotografia inédita
1ª Companhia
Ontem às 11:08
2
Tem um filho ainda com 10 anos, mas já se prepara para ser avô: «Há um novo capítulo a ser escrito»
V+ TVI
Ontem às 18:58
3
Marco Costa e Carolina Pinto
Dois às 10
16 fev, 09:44
4
O gesto inusitado desta recruta deixou o Instrutor Joaquim fora de si. E já tem 1 Milhão de visualizações em apenas 12 horas
1ª Companhia
Ontem às 12:04
5
Antes de acabar entrevista, instrutor Joaquim levanta-se para surpreender Cristina Ferreira
Dois às 10
Ontem às 11:24
6
EM DESTAQUE
Cristina Ferreira revela as primeiras imagens da casa do Secret Story: «Está inacreditável»
Secret Story
Ontem às 21:27
«Começa aqui»: Noivo de Maria Botelho Moniz revela detalhe único sobre uma das suas maiores paixões
Novelas
Ontem às 12:56
Fora do «Secret Story», Vera comenta atitude de Pedro Jorge e Marisa: «Sinto-me triste com eles»
Dois às 10
Ontem às 16:25
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e deixa Flor sem reação
Novelas
Ontem às 10:10
Cristina Ferreira reage a gesto inesperado do Instrutor-chefe Joaquim: «Preciso de uma pausa para assumir isto»
1ª Companhia
Ontem às 18:56
Vem aí em «Amor à Prova»: Estala o verniz entre Cris e Bruno
Novelas
Ontem às 11:24
TVI PLAYER
Hilariante: Instrutor Andrade imita Rui Freitas e gera muitas gargalhadas
1ª Companhia
Há 1h e 46min
Última Hora: Localizado veículo de casal desaparecido em Montemor-o-Velho
Diário da Manhã
Há 2h e 9min
Após treino intenso, recrutas marcham e cantam hino da 1ª Companhia
1ª Companhia
Há 59 min
Amor à Prova: Amália descai-se e revela segredo de Alice a Tomás
Amor à Prova
Ontem às 22:30
1ª Companhia - Extra - 18 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:10
Terra Forte: Rosinha emociona todos ao pedir desculpas a António
Terra Forte
Ontem às 23:15
A ACONTECER
Mãe de ex-atriz da TVI é diagnosticada com doença sem cura: “Tenho medo que me liguem a dizer que o pior aconteceu”
Dois às 10
Há 4 min
Ex-atriz da TVI enfrenta o desafio mais duro da sua vida: “É como perder a pessoa aos poucos”
Dois às 10
Há 14 min
Cláudio Ramos aborda situação que o marcou: “Achei uma falta de respeito de todo o tamanho”
Dois às 10
Há 1h e 4min
Em direto, Cláudio Ramos descobre separação de casal famoso: “Não estava a contar”
Dois às 10
Há 1h e 24min
A mensagem que Cristina Ferreira enviou a Marco Costa após o anúncio da separação
Dois às 10
Há 1h e 27min
Comentário de Adriano Silva Martins nas manhãs gera aviso: “Isto não é o V+”
Dois às 10
Há 1h e 28min
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Estala o verniz entre Cris e Bruno
Novelas
Ontem às 11:24
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e deixa Flor sem reação
Novelas
Ontem às 10:10
«Perfeição!»: A filha de Agir e Catarina Gama já nasceu e o nome é irresistível
Novelas
Ontem às 12:29
«Não estava à espera...»: Jéssica Athayde apanha susto terrorífico de Diogo Amaral
Novelas
16 fev, 16:55
«Os meus heróis»: Filhos de Laura figueiredo e Mickael Carreira vivem momento inesquecível
Novelas
16 fev, 16:24
Vem aí em «Terra Forte»: Tudo muda! Maria de Fátima faz proposta inesperada a Flor
Novelas
Ontem às 09:03