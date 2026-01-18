Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Funtástico - 18 de janeiro de 2026

Ontem às 14:20
Funtástico - 18 de janeiro de 2026 - TVI

Com Manuel Luís Goucha. 

02:14

Goucha em Belém? Apresentador brinca: «Devia ter-me candidatado à presidência»

12 jan, 10:16
02:40

Goucha revela novo projeto de arquitetura: «Uma nova torre...»

12 jan, 10:10
01:47

«Uma senhora ficou irritadíssima comigo»: Manuel Luís Goucha conta história insólita

12 jan, 10:07
01:31

«Atenção bairros de Lisboa!» Manuel Luís Goucha faz comunicado

5 jan, 10:20
00:56

Goucha revela detalhe insólito da passagem de ano com Rui Oliveira: «Chegou às onze horas e...»

5 jan, 10:07
07:05

Momento hilariante: Manuel Luís Goucha encanta público a cantar sucesso de Rosinha

15 dez 2025, 16:23
Mais Vistos

«Sangue por todo o lado»: Cara da TVI vive “pesadelo” inesperado e as imagens impressionam

1ª Companhia
Ontem às 18:33
Susto de Inês Simões em imagens

1ª Companhia
Ontem às 18:24
Sol, calor e água quente todo o ano: o destino perfeito a 4 horas de voo

Novelas
13 jan, 09:54
Separou-se da mulher e construiu um "império" ao lado do homem com quem casou em segredo. Hoje é um fenómeno da TV

V+ TVI
13 jan, 15:46
Imperdível! Há um novo momento viral da 1.ª Companhia e já ultrapassa 1 milhão de visualizações

1ª Companhia
17 jan, 21:29
Ex-concorrentes estão rendidos a Filipe Delgado: as imagens da onda de amor que tem recebido

1ª Companhia
16 jan, 12:29
EM DESTAQUE

A espera terminou! Este foi o recruta expulso da 1ªCompanhia

1ª Companhia
17 jan, 23:29

Noélia quebra uma das regras mais importantes e recebe castigo severo

1ª Companhia
Ontem às 12:44

Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?

Novelas
16 jan, 11:44

Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show

V+ TVI
16 jan, 12:07

O detalhe brilhante no fato de Maria Botelho Moniz que roubou todas as atenções

1ª Companhia
17 jan, 22:05

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio

Novelas
16 jan, 11:00

TVI PLAYER

Cabelo invejável? Filipe Delgado explica-lhe o que tem de fazer para ter um

1ª Companhia
Ontem às 18:05

Noélia quebra uma das regras mais importantes e recebe castigo severo

1ª Companhia
Ontem às 12:44

1ª Companhia - Gala - 17 de janeiro de 2026

1ª Companhia
17 jan, 21:30

Filipe Delgado revela a regra de ouro para o sucesso do seu cabeleireiro

1ª Companhia
Ontem às 18:02

Amor à Prova: Cris aparece no jantar de família de Alice

Amor à Prova
16 jan, 22:15

O que leva o comandante a dar uma nomeação direta? Recrutas surpreendidos com explicação

1ª Companhia
Ontem às 12:09
A ACONTECER

Funtástico - 18 de janeiro de 2026

Funtástico
Ontem às 14:20

TVI Jornal - 28 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Ontem às 12:58

Em Família - 18 de janeiro de 2026

Em Família
Ontem às 11:20

Missa - Igreja do Imaculado Coração de Maria

Missa
Ontem às 10:00

Diário da Manhã - 18 de janeiro de 2026

Diário da Manhã
Ontem às 07:35

Vai ou Racha - 18 de janeiro de 2026

Vai ou Racha
Ontem às 00:30
NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?

Novelas
16 jan, 11:44

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio

Novelas
16 jan, 11:00

«A minha mãe tem Alzheimer»: Atriz conhecida vive momento difícil e deixa video comovente

Novelas
16 jan, 11:49

Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem

Novelas
15 jan, 15:23

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Novelas
14 jan, 11:38

Vem aí em «Terra Forte»: Mensagem falsa afasta Flor e Sammy

Novelas
16 jan, 10:13