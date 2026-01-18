TVI PLAYER
Funtástico
Funtástico - 18 de janeiro de 2026
Ontem às 14:20
Com Manuel Luís Goucha.
Funtástico
02:14
Goucha em Belém? Apresentador brinca: «Devia ter-me candidatado à presidência»
Funtástico
12 jan, 10:16
02:40
Goucha revela novo projeto de arquitetura: «Uma nova torre...»
Funtástico
12 jan, 10:10
01:47
«Uma senhora ficou irritadíssima comigo»: Manuel Luís Goucha conta história insólita
Funtástico
12 jan, 10:07
01:31
«Atenção bairros de Lisboa!» Manuel Luís Goucha faz comunicado
Funtástico
5 jan, 10:20
00:56
Goucha revela detalhe insólito da passagem de ano com Rui Oliveira: «Chegou às onze horas e...»
Funtástico
5 jan, 10:07
07:05
Momento hilariante: Manuel Luís Goucha encanta público a cantar sucesso de Rosinha
Funtástico
15 dez 2025, 16:23
TVI PLAYER
Cabelo invejável? Filipe Delgado explica-lhe o que tem de fazer para ter um
1ª Companhia
Ontem às 18:05
Noélia quebra uma das regras mais importantes e recebe castigo severo
1ª Companhia
Ontem às 12:44
1ª Companhia - Gala - 17 de janeiro de 2026
1ª Companhia
17 jan, 21:30
Filipe Delgado revela a regra de ouro para o sucesso do seu cabeleireiro
1ª Companhia
Ontem às 18:02
Amor à Prova: Cris aparece no jantar de família de Alice
Amor à Prova
16 jan, 22:15
O que leva o comandante a dar uma nomeação direta? Recrutas surpreendidos com explicação
1ª Companhia
Ontem às 12:09
A ACONTECER
Funtástico - 18 de janeiro de 2026
Funtástico
Ontem às 14:20
TVI Jornal - 28 de janeiro de 2026
TVI Jornal
Ontem às 12:58
Em Família - 18 de janeiro de 2026
Em Família
Ontem às 11:20
Missa - Igreja do Imaculado Coração de Maria
Missa
Ontem às 10:00
Diário da Manhã - 18 de janeiro de 2026
Diário da Manhã
Ontem às 07:35
Vai ou Racha - 18 de janeiro de 2026
Vai ou Racha
Ontem às 00:30
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?
Novelas
16 jan, 11:44
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio
Novelas
16 jan, 11:00
«A minha mãe tem Alzheimer»: Atriz conhecida vive momento difícil e deixa video comovente
Novelas
16 jan, 11:49
Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem
Novelas
15 jan, 15:23
Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»
Novelas
14 jan, 11:38
Vem aí em «Terra Forte»: Mensagem falsa afasta Flor e Sammy
Novelas
16 jan, 10:13