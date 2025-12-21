Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Funtástico

Funtástico - 21 de dezembro

Hoje às 14:20
Funtástico - 21 de dezembro - TVI

Com Manuel Luís Goucha

Funtástico

07:05

Momento hilariante: Manuel Luís Goucha encanta público a cantar sucesso de Rosinha

Funtástico
15 dez, 16:23
02:26

Marta Gil comete inconfidência? «A partir de 1 de janeiro vou estar na Primeira Companhia»

Funtástico
15 dez, 16:13
00:52

Goucha em momento hilariante diz: «Eu valho por 6 apresentadores»! Reação no estúdio é viral

Funtástico
9 dez, 15:13
01:40

Goucha não deixa nada por dizer: «Não se metam comigo!»

Funtástico
2 dez, 10:39
02:31

Comovente! Goucha é fortemente aplaudido por mensagem muito especial: «Há animais que valem mais que certas pessoas»

Funtástico
2 dez, 10:39
02:16

Jovem emociona-se ao recordar cadela que morreu. Perante risos do público, Goucha dá resposta que recebe aplausos

Dois às 10
2 dez, 08:39
Mais Funtástico

Mais Vistos

Repórter de TV famosa e marido encontrados mortos em casa. Filho de 3 anos sobreviveu

V+ TVI
17 dez, 10:49
1

Estava há 10 anos com o meu namorado quando ele me apresentou a mulher da minha vida: «Nunca tinha sentido isto»

V+ TVI
Ontem às 09:29
2

No hospital, Nuno Markl faz revelação que está a emocionar os fãs: «Muita força»

Dois às 10
Hoje às 14:23
3

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

Dois às 10
Hoje às 10:23
4

Noite de tempestade causa estragos na casa de Nuno Markl

Dois às 10
5 nov, 09:10
5

Tudo exposto! Vera não deixa nada por dizer sobre Inês: «Tenho as melhores respostas...»

Secret Story
Hoje às 18:50
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque

Secret Story
Há 53 min

Com apenas 2 anos, filho de Maria Botelho Moniz faz pedido surpreendente para este natal

Novelas
19 dez, 11:42

Só precisa de três ingredientes – maçã, noz e canela – para confecionar o melhor doce de Natal

Dois às 10
19 dez, 09:30

"Como os pais": filha de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos fez 18 anos e está uma mulher linda

Novelas
19 dez, 10:08

Machista? Guerra entre casais coloca Fábio no centro da discórdia

Secret Story
Há 1h e 25min

Vem aí «A Protegida»: Notícia de gravidez vira pesadelo quando Virgílio revela o impensável

Novelas
19 dez, 10:12

TVI PLAYER

Primeiro salvo da noite não passa despercebido e gera reação do público

Secret Story
Há 40 min

«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala

Secret Story
Há 42 min

Imagens exclusivas dos filhos de Marisa e Pedro viralizam e fãs não têm dúvidas: eles são a fotocópia do pai!

Secret Story
Há 1h e 57min

«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque

Secret Story
Há 53 min

Secret Story - A Semana - 21 de dezembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:30

Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor

Secret Story
Há 1h e 1min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Funtástico - 21 de dezembro

Funtástico
Hoje às 14:20

TVI Jornal - 21 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 13:00

Querido, Mudei a Casa! - 21 de dezembro de 2025

Querido, Mudei a Casa!
Hoje às 12:05

Em Família - 21 de dezembro de 2025

Em Família
Hoje às 11:10

Missa - Igreja do Convento de Santo António dos Capuchos

Missa
Hoje às 10:00

Diário da Manhã - 21 de dezembro de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 07:40
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Glória e Marcus vão ter um filho?

Novelas
18 dez, 10:36

Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção

Novelas
17 dez, 11:08

«Fico sempre mais sensível»: Matilde Breyner revela o motivo do seu afastamento público

Novelas
18 dez, 16:04

A viver momento difícil com Carlos Areia, Rosa Bela recebe mensagem poderosa da enteada

Novelas
18 dez, 15:46

«Veio iluminar as nossas vidas»: Atriz famosa foi mãe pela primeira vez aos 47 anos

Novelas
18 dez, 15:45

Vem aí em «Terra Forte»: Em lágrimas, Maria de Fátima pede ajuda a Rosa Maria após fim do casamento com Sammy

Novelas
18 dez, 09:40