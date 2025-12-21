TVI PLAYER
Funtástico - 21 de dezembro
Hoje às 14:20
Com Manuel Luís Goucha
Funtástico
07:05
Momento hilariante: Manuel Luís Goucha encanta público a cantar sucesso de Rosinha
Funtástico
15 dez, 16:23
02:26
Marta Gil comete inconfidência? «A partir de 1 de janeiro vou estar na Primeira Companhia»
Funtástico
15 dez, 16:13
00:52
Goucha em momento hilariante diz: «Eu valho por 6 apresentadores»! Reação no estúdio é viral
Funtástico
9 dez, 15:13
01:40
Goucha não deixa nada por dizer: «Não se metam comigo!»
Funtástico
2 dez, 10:39
02:31
Comovente! Goucha é fortemente aplaudido por mensagem muito especial: «Há animais que valem mais que certas pessoas»
Funtástico
2 dez, 10:39
02:16
Jovem emociona-se ao recordar cadela que morreu. Perante risos do público, Goucha dá resposta que recebe aplausos
Dois às 10
2 dez, 08:39
Mais Vistos
Repórter de TV famosa e marido encontrados mortos em casa. Filho de 3 anos sobreviveu
V+ TVI
17 dez, 10:49
1
Estava há 10 anos com o meu namorado quando ele me apresentou a mulher da minha vida: «Nunca tinha sentido isto»
V+ TVI
Ontem às 09:29
2
No hospital, Nuno Markl faz revelação que está a emocionar os fãs: «Muita força»
Dois às 10
Hoje às 14:23
3
Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha
Dois às 10
Hoje às 10:23
4
Noite de tempestade causa estragos na casa de Nuno Markl
Dois às 10
5 nov, 09:10
5
Tudo exposto! Vera não deixa nada por dizer sobre Inês: «Tenho as melhores respostas...»
Secret Story
Hoje às 18:50
6
EM DESTAQUE
«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque
Secret Story
Há 53 min
Com apenas 2 anos, filho de Maria Botelho Moniz faz pedido surpreendente para este natal
Novelas
19 dez, 11:42
Só precisa de três ingredientes – maçã, noz e canela – para confecionar o melhor doce de Natal
Dois às 10
19 dez, 09:30
"Como os pais": filha de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos fez 18 anos e está uma mulher linda
Novelas
19 dez, 10:08
Machista? Guerra entre casais coloca Fábio no centro da discórdia
Secret Story
Há 1h e 25min
Vem aí «A Protegida»: Notícia de gravidez vira pesadelo quando Virgílio revela o impensável
Novelas
19 dez, 10:12
TVI PLAYER
Primeiro salvo da noite não passa despercebido e gera reação do público
Secret Story
Há 40 min
«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala
Secret Story
Há 42 min
Imagens exclusivas dos filhos de Marisa e Pedro viralizam e fãs não têm dúvidas: eles são a fotocópia do pai!
Secret Story
Há 1h e 57min
Secret Story - A Semana - 21 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:30
Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor
Secret Story
Há 1h e 1min
A ACONTECER
Funtástico - 21 de dezembro
Funtástico
Hoje às 14:20
TVI Jornal - 21 de dezembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 13:00
Querido, Mudei a Casa! - 21 de dezembro de 2025
Querido, Mudei a Casa!
Hoje às 12:05
Em Família - 21 de dezembro de 2025
Em Família
Hoje às 11:10
Missa - Igreja do Convento de Santo António dos Capuchos
Missa
Hoje às 10:00
Diário da Manhã - 21 de dezembro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:40
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Glória e Marcus vão ter um filho?
Novelas
18 dez, 10:36
Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção
Novelas
17 dez, 11:08
«Fico sempre mais sensível»: Matilde Breyner revela o motivo do seu afastamento público
Novelas
18 dez, 16:04
A viver momento difícil com Carlos Areia, Rosa Bela recebe mensagem poderosa da enteada
Novelas
18 dez, 15:46
«Veio iluminar as nossas vidas»: Atriz famosa foi mãe pela primeira vez aos 47 anos
Novelas
18 dez, 15:45
Vem aí em «Terra Forte»: Em lágrimas, Maria de Fátima pede ajuda a Rosa Maria após fim do casamento com Sammy
Novelas
18 dez, 09:40