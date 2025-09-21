TVI PLAYER
Funtástico - 21 de setembro de 2025
Hoje às 14:20
Com Manuel Luís Goucha.
Mais Vistos
“Três semanas antes do casamento, o meu noivo cancelou tudo para ficar com a minha melhor amiga”
V+ TVI
19 set, 10:31
1
Aos 84 anos, José continua a trabalhar porque recebe apenas 300 euros de reforma: «Tenho de ganhar algum»
Dois às 10
19 set, 11:18
2
00:49
Beijo na boca prolongado! Dylan e Vera entregam-se um ao outro
Secret Story
Hoje às 18:28
3
José continua a trabalhar aos 84 anos
Dois às 10
19 set, 11:08
4
O corpo de uma adolescente de 15 anos foi encontrado no carro de um cantor famoso.
V+ TVI
18 set, 09:46
5
Trocada: Afonso Leitão substitui Catarina Miranda por nova companhia especial
Secret Story
Ontem às 17:31
6
EM DESTAQUE
Não se fala noutra coisa: O primeiro beijo na boca do Secret Story. E depois deste houve mais…
Secret Story
19 set, 11:28
André percorreu 500 quilómetros para conhecer o pai. A verdade que encontrou mudou tudo
Dois às 10
19 set, 14:19
Vem aí em «A Fazenda»: Como uma das donas da fazenda, Daniela faz imposições a Lukenia
Novelas
19 set, 14:54
O que mais impressiona (pela negativa) as visitas quando entram na sua casa
Novelas
19 set, 15:41
Temperaturas voltam a subir e nós descobrimos um ‘jacuzzi natural’ em Portugal com a água a 30 °C
Dois às 10
19 set, 10:00
Viu a diferença? Bernardina Brito fez intervenção estética na cara apesar de sentir que não precisava
Secret Story
19 set, 15:30
TVI PLAYER
Beijo na boca prolongado! Dylan e Vera entregam-se um ao outro
Secret Story
Hoje às 18:28
Vera ataca Liliana «Se ela tem namorado cá fora e esta mal com isso, ja devia dar um paranço»
Secret Story
Há 1h e 15min
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
Secret Story
Há 39 min
Secret Story - A Semana - 20 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Liliana defende-se e garante que nunca ultrapassou limites com Fábio
Secret Story
Há 1h e 8min
Homem atira-se do quarto andar para pôr termo à vida, mas acaba por matar a vizinha
Dois às 10
16 set, 12:53
A ACONTECER
Querido, Mudei a Casa! - 21 de setembro de 2025
Querido, Mudei a Casa!
Hoje às 17:34
Funtástico - 21 de setembro de 2025
Funtástico
Hoje às 14:20
TVI Jornal - 21 de setembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Um morto e um ferido grave em acidente com duas motos na A1
Hoje às 12:25
Em Família - 21 de setembro de 2025
Em Família
Hoje às 11:15
Missa - Igreja Matriz do Peso da Régua
Missa
Hoje às 10:00
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Joel droga Eva, mas o que faz depois é bem pior
Novelas
19 set, 09:17
Exclusivo «A Protegida»: JD deixa Benedita comovida com gesto tocante que envolve Carlota
Novelas
19 set, 08:41
Kelly Bailey revela detalhes da nova habitação: «A minha casa de sonho»
Novelas
19 set, 10:38
Jéssica Athayde pede ajuda urgente para «os miúdos»: «O que for preciso»
Novelas
19 set, 09:52
O amor: Ana Guiomar abre o coração e partilha momento raro com a melhor companhia
Novelas
19 set, 11:27
Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela
Novelas
19 set, 10:27