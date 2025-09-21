Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Funtástico - 21 de setembro de 2025

Hoje às 14:20
Funtástico - 21 de setembro de 2025 - TVI

Com Manuel Luís Goucha.

Mais Vistos

“Três semanas antes do casamento, o meu noivo cancelou tudo para ficar com a minha melhor amiga”

V+ TVI
19 set, 10:31
1

Aos 84 anos, José continua a trabalhar porque recebe apenas 300 euros de reforma: «Tenho de ganhar algum»

Dois às 10
19 set, 11:18
2
00:49

Beijo na boca prolongado! Dylan e Vera entregam-se um ao outro

Secret Story
Hoje às 18:28
3

José continua a trabalhar aos 84 anos

Dois às 10
19 set, 11:08
4

O corpo de uma adolescente de 15 anos foi encontrado no carro de um cantor famoso.

V+ TVI
18 set, 09:46
5

Trocada: Afonso Leitão substitui Catarina Miranda por nova companhia especial

Secret Story
Ontem às 17:31
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Não se fala noutra coisa: O primeiro beijo na boca do Secret Story. E depois deste houve mais…

Secret Story
19 set, 11:28

André percorreu 500 quilómetros para conhecer o pai. A verdade que encontrou mudou tudo

Dois às 10
19 set, 14:19

Vem aí em «A Fazenda»: Como uma das donas da fazenda, Daniela faz imposições a Lukenia

Novelas
19 set, 14:54

O que mais impressiona (pela negativa) as visitas quando entram na sua casa

Novelas
19 set, 15:41

Temperaturas voltam a subir e nós descobrimos um ‘jacuzzi natural’ em Portugal com a água a 30 °C

Dois às 10
19 set, 10:00

Viu a diferença? Bernardina Brito fez intervenção estética na cara apesar de sentir que não precisava

Secret Story
19 set, 15:30

TVI PLAYER

Beijo na boca prolongado! Dylan e Vera entregam-se um ao outro

Secret Story
Hoje às 18:28

Vera ataca Liliana «Se ela tem namorado cá fora e esta mal com isso, ja devia dar um paranço»

Secret Story
Há 1h e 15min

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

Secret Story
Há 39 min

Secret Story - A Semana - 20 de setembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

Liliana defende-se e garante que nunca ultrapassou limites com Fábio

Secret Story
Há 1h e 8min

Homem atira-se do quarto andar para pôr termo à vida, mas acaba por matar a vizinha

Dois às 10
16 set, 12:53
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Querido, Mudei a Casa! - 21 de setembro de 2025

Querido, Mudei a Casa!
Hoje às 17:34

Funtástico - 21 de setembro de 2025

Funtástico
Hoje às 14:20

TVI Jornal - 21 de setembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Um morto e um ferido grave em acidente com duas motos na A1

Hoje às 12:25

Em Família - 21 de setembro de 2025

Em Família
Hoje às 11:15

Missa - Igreja Matriz do Peso da Régua

Missa
Hoje às 10:00
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Joel droga Eva, mas o que faz depois é bem pior

Novelas
19 set, 09:17

Exclusivo «A Protegida»: JD deixa Benedita comovida com gesto tocante que envolve Carlota

Novelas
19 set, 08:41

Kelly Bailey revela detalhes da nova habitação: «A minha casa de sonho»

Novelas
19 set, 10:38

Jéssica Athayde pede ajuda urgente para «os miúdos»: «O que for preciso»

Novelas
19 set, 09:52

O amor: Ana Guiomar abre o coração e partilha momento raro com a melhor companhia

Novelas
19 set, 11:27

Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela

Novelas
19 set, 10:27