Funtástico
Funtástico - 22 de fevereiro de 2026
Ontem às 14:20
Com Manuel Luís Goucha.
Funtástico
01:35
Filho de Cristiana Jesus surpreende com resposta a Manuel Luís Goucha e deixa a mãe sem reação
Funtástico
18 fev, 08:51
03:10
Goucha rendido! Conheça a pequena estrela que conquistou o apresentador e os jurados
Funtástico
16 fev, 10:09
01:24
«Trouxe de Madrid»: O presente exclusivo que António Leal e Silva ofereceu a Manuel Luís Goucha
Funtástico
16 fev, 10:03
02:28
A grande final da 5ª temporada do «Funtástico» - Saiba quem foi o vencedor!
Funtástico
9 fev, 11:38
01:29
Gargalhadas no estúdio: «Tu andas a fazer pilates» - O momento hilariante entre Goucha e António Leal e Silva
Funtástico
9 fev, 11:30
00:39
Goucha deixa Ben em «choque» com comentário hilariante sobre os seus passos de dança
Funtástico
26 jan, 10:16
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem
Secret Story
Há 3h e 28min
1
Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais
Secret Story
Ontem às 18:18
2
Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções
Secret Story
Ontem às 03:35
3
Marisa encantou ao lado de Pedro Jorge na gala da TVI
Ontem às 03:29
4
Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos
Secret Story
24 set 2025, 11:29
5
Fábio responde com toda a verdade sobre relação com Liliana: «Acabámos (...) O que acontecer será partilhado»
1ª Companhia
20 fev, 16:55
6
Noite inesquecível: Veja todos os looks da Gala dos 33 anos da TVI
21 fev, 21:08
Mais um casal separado à porta do Secret Story: Veja o que aconteceu com Ricky e Liliana
Secret Story
Há 2h e 43min
«Fui atropelado pelo metro»: Todos os segredos do Secret Story que nos deixaram de boca aberta
Secret Story
Há 58 min
Um decote até ao umbigo. Maria Cerqueira Gomes faz parar Casino Estoril com look ousado
21 fev, 21:16
Muito charme. Este foi o pormenor que fez toda a diferença no look de Paulo Pires
21 fev, 20:50
Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos
Novelas
Ontem às 00:52
TVI PLAYER
Revelamos um dos segredos mais bombásticos do Secret Story 10
Secret Story
Há 3h e 30min
Acabou de acontecer o primeiro barraco do Secret Story 10! Veja as imagens
Secret Story
Há 47 min
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
Secret Story
Há 33 min
«Sou sempre a mais bonita»: Conheça Sara, a bailarina do Secret Story 10
Secret Story
Há 1h e 16min
No confessionário, Liliana revela o seu segredo e tem a ver com o de um ex-concorrente!
Secret Story
Há 1h e 41min
«Se tiver de tirar a roupa eu tiro»: Hugo é o concorrente que toma dois banhos por dia
Secret Story
Há 59 min
Jornal Nacional - 22 de fevereiro de 2026
Jornal Nacional
Ontem às 20:00
Funtástico - 22 de fevereiro de 2026
Funtástico
Ontem às 14:20
TVI Jornal - 22 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Ontem às 12:56
Missa - Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Anunciação da Paróquia da Póvoa de Santo Adrião
Missa
Ontem às 11:01
Diário da Manhã - 22 de fevereiro de 2026
Diário da Manhã
Ontem às 06:48
Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções
Secret Story
Ontem às 03:35
Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos
Novelas
Ontem às 00:52
Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante
Novelas
20 fev, 10:00
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?
Novelas
20 fev, 10:28
Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»
Novelas
20 fev, 14:43
A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»
Novelas
20 fev, 14:23
23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI
Novelas
19 fev, 17:18