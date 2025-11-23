TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Funtástico
Funtástico - 23 de novembro de 2025
Ontem às 14:20
Com Manuel Luís Goucha.
Funtástico
02:18
«O que tenho andado a fazer?» Sílvia Rizzo dá a resposta mais hilariante de sempre a Goucha
Funtástico
10 nov, 11:29
01:25
«Goucha tu és o nosso pão!»: o elogio divertido de Pedro Granger que parou o programa
Funtástico
10 nov, 11:19
02:20
VIRAL! Ben cai no chão a rir - Manuel Luís Goucha em gargalhadas: «Isto ao domingo é assim...»
Funtástico
27 out, 09:56
07:51
O susto mais épico de sempre! Manuel Luís Goucha e o bicho que o fez saltar - IMPERDÍVEL!)
Funtástico
27 out, 09:48
02:42
Animal salta em estúdio e Goucha apanha o maior susto da sua vida em direto
Funtástico
26 out, 17:28
01:35
«Este quarentão bonito está em forma, esta manhã já nadou 1 quilómetro» - Saiba a quem se refere Manuel Luís Goucha
Funtástico
20 out, 10:48
Mais Funtástico
Mais Vistos
Película aderente nas calhas das janelas: aprenda o truque para resistir ao frio usado na Turquia
Dois às 10
21 nov, 16:00
1
Tenho 52 anos e envolvi-me com a filha do meu melhor amigo: «Nunca fui tão feliz, mas não sei como lhe contar»
V+ TVI
22 nov, 10:06
2
O impensável aconteceu em plena gala: Bruno vinga-se de Liliana com gesto inesperado
Secret Story
Há 2h e 15min
3
Deixaram as filhas de 9 e 4 anos sozinhas em casa no Natal com refeições congeladas e partiram de férias para o México
Dois às 10
21 nov, 14:30
4
Horas antes de ser internado, Nuno Markl mostrava como o dia era diferente: «Acho que a Chiclete percebeu»
Dois às 10
21 nov, 13:00
5
Veterinários apelam a que não se comprem cães destas raças. Têm uma «vida de sofrimento»
Dois às 10
18 nov, 11:00
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Primeiro salvo causa euforia e deixa estúdio em delírio. Saiba quem é
Secret Story
Há 2h e 6min
O momento mais emocionante da gala do Secret Story: Pedro Jorge e Marisa choram com surpresa dos filhos
Secret Story
Há 1h e 0min
Emoção máxima termina em beijo apaixonado entre Marisa e Pedro
Secret Story
Há 1h e 30min
Numa nova fase da sua vida, Zé Lopes faz anúncio emocionante: «Obrigado, de coração»
Secret Story
21 nov, 16:31
«É aqui que tudo começa»: Noivo de Maria Botelho Moniz lança novidade que promete ser marcante
Novelas
21 nov, 16:02
Quase de regresso! Maria Botelho Moniz revela como se está a preparar para a 1ª Companhia
Secret Story
21 nov, 14:53
TVI PLAYER
Primeiro salvo causa euforia e deixa estúdio em delírio. Saiba quem é
Secret Story
Há 2h e 6min
Lágrimas sem fim: Marisa e Pedro recebem presente dos filhos
Secret Story
Há 1h e 30min
Secret Story - A Semana - 23 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 00:30
A opinião explosiva de Bruna Gomes sobre Dylan e Inês que deixou o estúdio em euforia
Secret Story
Há 1h e 42min
Emoção máxima termina em beijo apaixonado entre Marisa e Pedro
Secret Story
Há 1h e 30min
Como nunca a viu: Vera 'rasga' Inês e Dylan e faz confissão que agita o estúdio
Secret Story
Há 2h e 9min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Jornal Nacional - 23 de novembro de 2025
Jornal Nacional
Ontem às 19:55
Funtástico - 23 de novembro de 2025
Funtástico
Ontem às 14:20
TVI Jornal - 23 de novembro de 2025
TVI Jornal
Ontem às 13:00
Soma e Segue - 23 de novembro de 2025
Soma e segue
Ontem às 12:15
Querido, Mudei a Casa! - 23 de novembro de 2025
Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 11:15
Missa - Igreja de Santo António da Charneca
Missa
Ontem às 10:00
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos
Novelas
20 nov, 08:54
Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?
Novelas
20 nov, 10:04
Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho
Novelas
20 nov, 08:51
Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital
Novelas
19 nov, 15:01
Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural
Novelas
18 nov, 19:32
Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima
Novelas
18 nov, 10:38