Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Funtástico

Funtástico - 23 de novembro de 2025

Ontem às 14:20
Funtástico - 23 de novembro de 2025 - TVI

Com Manuel Luís Goucha.

Funtástico

02:18

«O que tenho andado a fazer?» Sílvia Rizzo dá a resposta mais hilariante de sempre a Goucha

Funtástico
10 nov, 11:29
01:25

«Goucha tu és o nosso pão!»: o elogio divertido de Pedro Granger que parou o programa

Funtástico
10 nov, 11:19
02:20

VIRAL! Ben cai no chão a rir - Manuel Luís Goucha em gargalhadas: «Isto ao domingo é assim...»

Funtástico
27 out, 09:56
07:51

O susto mais épico de sempre! Manuel Luís Goucha e o bicho que o fez saltar - IMPERDÍVEL!)

Funtástico
27 out, 09:48
02:42

Animal salta em estúdio e Goucha apanha o maior susto da sua vida em direto

Funtástico
26 out, 17:28
01:35

«Este quarentão bonito está em forma, esta manhã já nadou 1 quilómetro» - Saiba a quem se refere Manuel Luís Goucha

Funtástico
20 out, 10:48
Mais Funtástico

Mais Vistos

Película aderente nas calhas das janelas: aprenda o truque para resistir ao frio usado na Turquia

Dois às 10
21 nov, 16:00
1

Tenho 52 anos e envolvi-me com a filha do meu melhor amigo: «Nunca fui tão feliz, mas não sei como lhe contar»

V+ TVI
22 nov, 10:06
2

O impensável aconteceu em plena gala: Bruno vinga-se de Liliana com gesto inesperado

Secret Story
Há 2h e 15min
3

Deixaram as filhas de 9 e 4 anos sozinhas em casa no Natal com refeições congeladas e partiram de férias para o México

Dois às 10
21 nov, 14:30
4

Horas antes de ser internado, Nuno Markl mostrava como o dia era diferente: «Acho que a Chiclete percebeu»

Dois às 10
21 nov, 13:00
5

Veterinários apelam a que não se comprem cães destas raças. Têm uma «vida de sofrimento»

Dois às 10
18 nov, 11:00
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Primeiro salvo causa euforia e deixa estúdio em delírio. Saiba quem é

Secret Story
Há 2h e 6min

O momento mais emocionante da gala do Secret Story: Pedro Jorge e Marisa choram com surpresa dos filhos

Secret Story
Há 1h e 0min

Emoção máxima termina em beijo apaixonado entre Marisa e Pedro

Secret Story
Há 1h e 30min

Numa nova fase da sua vida, Zé Lopes faz anúncio emocionante: «Obrigado, de coração»

Secret Story
21 nov, 16:31

«É aqui que tudo começa»: Noivo de Maria Botelho Moniz lança novidade que promete ser marcante

Novelas
21 nov, 16:02

Quase de regresso! Maria Botelho Moniz revela como se está a preparar para a 1ª Companhia

Secret Story
21 nov, 14:53

TVI PLAYER

Primeiro salvo causa euforia e deixa estúdio em delírio. Saiba quem é

Secret Story
Há 2h e 6min

Lágrimas sem fim: Marisa e Pedro recebem presente dos filhos

Secret Story
Há 1h e 30min

Secret Story - A Semana - 23 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 00:30

A opinião explosiva de Bruna Gomes sobre Dylan e Inês que deixou o estúdio em euforia

Secret Story
Há 1h e 42min

Emoção máxima termina em beijo apaixonado entre Marisa e Pedro

Secret Story
Há 1h e 30min

Como nunca a viu: Vera 'rasga' Inês e Dylan e faz confissão que agita o estúdio

Secret Story
Há 2h e 9min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Jornal Nacional - 23 de novembro de 2025

Jornal Nacional
Ontem às 19:55

Funtástico - 23 de novembro de 2025

Funtástico
Ontem às 14:20

TVI Jornal - 23 de novembro de 2025

TVI Jornal
Ontem às 13:00

Soma e Segue - 23 de novembro de 2025

Soma e segue
Ontem às 12:15

Querido, Mudei a Casa! - 23 de novembro de 2025

Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 11:15

Missa - Igreja de Santo António da Charneca

Missa
Ontem às 10:00
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

Novelas
20 nov, 08:54

Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?

Novelas
20 nov, 10:04

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Novelas
20 nov, 08:51

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

Novelas
19 nov, 15:01

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

Novelas
18 nov, 19:32

Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima

Novelas
18 nov, 10:38