O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Funtástico - 24 de agosto de 2025

Hoje às 14:20
Funtástico - 24 de agosto de 2025 - TVI

Com Manuel Luís Goucha

Mais Vistos

Adeus a uma figura emblemática. Morre apresentador de reality show

Big Brother
Hoje às 18:16
1

Tragédia em família: mulher mata marido e dois filhos antes de se suicidar

V+ TVI
22 ago, 10:02
2

Após perda de peso drástica, AGIR surpreende com nova imagem: «Está irreconhecível»

V+ TVI
22 ago, 17:05
3

Luís Fonseca, ex-concorrente do BB 24 e amigo de Catarina Miranda, de luto após morte de jovem forcado

Big Brother
Ontem às 17:41
4

Relação terminada: Afastado de Carina Frias, Luís Gonçalves revela últimas palavras ao ouvido da ex-concorrente

Big Brother
Há 3h e 39min
5

«É uma mulher muito bonita»: descobrimos quem é a misteriosa namorada de Leandro

V+ TVI
22 ago, 16:22
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Ex-concorrente conheceu o pai graças à participação na Casa dos Segredos: «Recebi uma mensagem dele na gala final»

Big Brother
22 ago, 11:30

Marcelo Palma tem um desejo para a Final do Big Brother Verão: A vitória de Afonso contra Miranda: «Pagava para...»

Big Brother
22 ago, 17:03

Cristina Ferreira surpreendida ao saber em direto que ator da TVI trabalha em restaurante

Novelas
22 ago, 15:47

Portugal arde: Ex-concorrente do Big Brother vive chamas de perto e sobrevive a incêndio com tanque de água

Big Brother
22 ago, 15:47

Marcia Soares celebra aniversário em grande: e este convidado surpreendeu a Internet

Big Brother
22 ago, 10:12

Após perda de peso drástica, AGIR surpreende com nova imagem: «Está irreconhecível»

V+ TVI
22 ago, 17:05

TVI PLAYER

Forcado de 22 anos morre após acidente durante corrida de touros

Jornal Nacional
Ontem às 21:19

Em lágrimas, Catarina Miranda confessa a Afonso Leitão: «Vou ter saudades tuas»

Big Brother
Ontem às 19:40

Euforia em estúdio: Já conhecemos a primeira concorrente salva da noite

Big Brother
Há 44 min

Afonso está disposto a cortar ligação com Jéssica por causa de Miranda? A ex assiste a tudo de camarote

Big Brother
Há 1h e 19min

Big Brother - Compacto - 24 de agosto de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00

Emoção ao rubro: Kina chora em direto e o namorado também, lavado em lágrimas

Big Brother
Há 48 min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Jornal Nacional - 24 de agosto de 2025

Jornal Nacional
Há 3h e 43min

Funtástico - 24 de agosto de 2025

Funtástico
Hoje às 14:20

TVI Jornal - 24 de agosto de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Em Família - 24 de agosto de 2025

Em Família
Hoje às 11:20

Missa - Igreja Paroquial de Alcochete

Missa
Hoje às 10:00

Diário da Manhã - 24 de agosto de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 06:40
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
14 ago, 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
IOL Footer MIN