Funtástico

Funtástico - 25 de dezembro de 2025

Ontem às 14:15
Funtástico - 25 de dezembro de 2025 - TVI

Com Manuel Luís Goucha. 

Funtástico

07:05

Momento hilariante: Manuel Luís Goucha encanta público a cantar sucesso de Rosinha

Funtástico
15 dez, 16:23
02:26

Marta Gil comete inconfidência? «A partir de 1 de janeiro vou estar na Primeira Companhia»

Funtástico
15 dez, 16:13
00:52

Goucha em momento hilariante diz: «Eu valho por 6 apresentadores»! Reação no estúdio é viral

Funtástico
9 dez, 15:13
01:40

Goucha não deixa nada por dizer: «Não se metam comigo!»

Funtástico
2 dez, 10:39
02:31

Comovente! Goucha é fortemente aplaudido por mensagem muito especial: «Há animais que valem mais que certas pessoas»

Funtástico
2 dez, 10:39
02:16

Jovem emociona-se ao recordar cadela que morreu. Perante risos do público, Goucha dá resposta que recebe aplausos

Dois às 10
2 dez, 08:39
Mais Funtástico

Mais Vistos

«Ia passar o Natal sozinho»: Sandra Felgueiras abre o coração e faz convite inesperado para a noite de Natal

V+ TVI
24 dez, 13:42
1

Mulher de Anselmo Ralph quase perdeu a vida: «Percebi que uma parte de mim está contigo»

Novelas
24 dez, 11:51
2

Cantor de músicas de novelas da TVI vê a filha a lutar pela vida

Novelas
24 mar, 12:32
3

Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

Secret Story
Ontem às 17:10
4

Este é o detalhe mais privado da vida de Pedro que poucos conheciam

Secret Story
22 nov, 09:48
5
04:09

Marisa desaba ao ver os filhos no vídeo da família. A reação dela e de Pedro deixa qualquer um “sem ar”

Secret Story
Há 2h e 58min
6
EM DESTAQUE

Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais

Secret Story
23 dez, 11:36

Vera com agenda cheia para 2026. Além das presenças, há um segredo bem guardado

Dois às 10
Ontem às 12:29

Trufas de rabanadas: a receita de Natal de Pedro Benevides que toda a família adora

V+ TVI
23 dez, 12:56

Vera revela conversa privada com Dylan e expõe algo que não podia ficar por fazer

Dois às 10
Ontem às 12:20

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima

Novelas
23 dez, 10:43

Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família

Secret Story
23 dez, 10:54

TVI PLAYER

Secret Story - Especial de Natal - 25 de dezembro de 2025

Secret Story
Há 3h e 24min

Vídeos das famílias geram confusão entre Pedro e Marisa: «Comentar contigo é o mesmo que comentar com ninguém»

Secret Story
Há 1h e 10min

Inês chora com vídeo da família. Mas a maior surpresa vem de Dylan e deixa-a de boca aberta

Secret Story
Há 3h e 16min

Pedro lavado em lágrimas com mensagem da família e dos filhos em especial

Secret Story
Há 2h e 50min

Secret Story - Diário - 24 de dezembro de 2025

Secret Story
24 dez, 16:50

Liliana chora compulsivamente ao ver mensagem da família. E até Fábio se faz ouvir

Secret Story
Há 3h e 5min
A ACONTECER

Terra Forte- Maria de Fátima cede a Sammy: «Se me estiveres a mentir, eu mato-te»

Terra Forte
Há 1h e 49min

Terra Forte: Toda a verdade sobre o falso acidente de Vivi

Terra Forte
Há 1h e 50min

Terra Forte- Maria de Fátima está decidida: «Quero o divórcio»

Terra Forte
Há 1h e 51min

Terra Forte- Jennifer está rendida a Vivi: «É um exemplo de mãe, de determinação»

Terra Forte
Há 1h e 52min

Terra Forte: As tão esperadas notícias sobre a saúde de Flor

Terra Forte
Há 1h e 53min

Terra Forte: Sammy e Maria de Fátima fazem as pazes

Terra Forte
Há 2h e 49min
NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Com Flor no hospital, Maria de Fátima assume ter contas para ajustar com ela

Novelas
24 dez, 09:00

Exclusivo «A Protegida»: Relação de Virgílio e Aruna chega ao fim

Novelas
24 dez, 10:35

Na véspera de Natal, Ana Guiomar confessa: «Pela cara não parece»

Novelas
24 dez, 11:29

Rosa Bela atualiza o estado de saúde de Carlos Areia: «Chega este momento...»

Novelas
24 dez, 11:07

Laura Ramos, filha de Fernanda Serrano, namora com um jogador de futebol

Novelas
24 dez, 10:46

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha muda de ideias e vai assumir o namoro com Dudu?

Novelas
24 dez, 10:03