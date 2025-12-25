TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Funtástico
Funtástico - 25 de dezembro de 2025
Ontem às 14:15
Com Manuel Luís Goucha.
Funtástico
07:05
Momento hilariante: Manuel Luís Goucha encanta público a cantar sucesso de Rosinha
Funtástico
15 dez, 16:23
02:26
Marta Gil comete inconfidência? «A partir de 1 de janeiro vou estar na Primeira Companhia»
Funtástico
15 dez, 16:13
00:52
Goucha em momento hilariante diz: «Eu valho por 6 apresentadores»! Reação no estúdio é viral
Funtástico
9 dez, 15:13
01:40
Goucha não deixa nada por dizer: «Não se metam comigo!»
Funtástico
2 dez, 10:39
02:31
Comovente! Goucha é fortemente aplaudido por mensagem muito especial: «Há animais que valem mais que certas pessoas»
Funtástico
2 dez, 10:39
02:16
Jovem emociona-se ao recordar cadela que morreu. Perante risos do público, Goucha dá resposta que recebe aplausos
Dois às 10
2 dez, 08:39
Mais Funtástico
Mais Vistos
«Ia passar o Natal sozinho»: Sandra Felgueiras abre o coração e faz convite inesperado para a noite de Natal
V+ TVI
24 dez, 13:42
1
Mulher de Anselmo Ralph quase perdeu a vida: «Percebi que uma parte de mim está contigo»
Novelas
24 dez, 11:51
2
Cantor de músicas de novelas da TVI vê a filha a lutar pela vida
Novelas
24 mar, 12:32
3
Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9
Secret Story
Ontem às 17:10
4
Este é o detalhe mais privado da vida de Pedro que poucos conheciam
Secret Story
22 nov, 09:48
5
04:09
Marisa desaba ao ver os filhos no vídeo da família. A reação dela e de Pedro deixa qualquer um “sem ar”
Secret Story
Há 2h e 58min
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais
Secret Story
23 dez, 11:36
Vera com agenda cheia para 2026. Além das presenças, há um segredo bem guardado
Dois às 10
Ontem às 12:29
Trufas de rabanadas: a receita de Natal de Pedro Benevides que toda a família adora
V+ TVI
23 dez, 12:56
Vera revela conversa privada com Dylan e expõe algo que não podia ficar por fazer
Dois às 10
Ontem às 12:20
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima
Novelas
23 dez, 10:43
Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família
Secret Story
23 dez, 10:54
TVI PLAYER
Secret Story - Especial de Natal - 25 de dezembro de 2025
Secret Story
Há 3h e 24min
Vídeos das famílias geram confusão entre Pedro e Marisa: «Comentar contigo é o mesmo que comentar com ninguém»
Secret Story
Há 1h e 10min
Inês chora com vídeo da família. Mas a maior surpresa vem de Dylan e deixa-a de boca aberta
Secret Story
Há 3h e 16min
Pedro lavado em lágrimas com mensagem da família e dos filhos em especial
Secret Story
Há 2h e 50min
Secret Story - Diário - 24 de dezembro de 2025
Secret Story
24 dez, 16:50
Liliana chora compulsivamente ao ver mensagem da família. E até Fábio se faz ouvir
Secret Story
Há 3h e 5min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Terra Forte- Maria de Fátima cede a Sammy: «Se me estiveres a mentir, eu mato-te»
Terra Forte
Há 1h e 49min
Terra Forte: Toda a verdade sobre o falso acidente de Vivi
Terra Forte
Há 1h e 50min
Terra Forte- Maria de Fátima está decidida: «Quero o divórcio»
Terra Forte
Há 1h e 51min
Terra Forte- Jennifer está rendida a Vivi: «É um exemplo de mãe, de determinação»
Terra Forte
Há 1h e 52min
Terra Forte: As tão esperadas notícias sobre a saúde de Flor
Terra Forte
Há 1h e 53min
Terra Forte: Sammy e Maria de Fátima fazem as pazes
Terra Forte
Há 2h e 49min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Com Flor no hospital, Maria de Fátima assume ter contas para ajustar com ela
Novelas
24 dez, 09:00
Exclusivo «A Protegida»: Relação de Virgílio e Aruna chega ao fim
Novelas
24 dez, 10:35
Na véspera de Natal, Ana Guiomar confessa: «Pela cara não parece»
Novelas
24 dez, 11:29
Rosa Bela atualiza o estado de saúde de Carlos Areia: «Chega este momento...»
Novelas
24 dez, 11:07
Laura Ramos, filha de Fernanda Serrano, namora com um jogador de futebol
Novelas
24 dez, 10:46
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha muda de ideias e vai assumir o namoro com Dudu?
Novelas
24 dez, 10:03