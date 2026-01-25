Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Funtástico

Funtástico - 25 de janeiro de 2026

Hoje às 14:20
Funtástico - 25 de janeiro de 2026 - TVI

Com Manuel Luís Goucha

Funtástico

01:20

Viral! Goucha e Ben em momento épico: «Isto virou meme!»

Funtástico
19 jan, 10:49
01:48

Cláudia Nayara quebra o silêncio sobre António Leal e Silva: «Tenho de dizer isto!»

Funtástico
19 jan, 10:01
02:14

O momento em Cláudia Nayara se emocionou no «Funtástico» - A reação de Goucha que não deixou ninguém indiferente

Funtástico
19 jan, 09:59
01:29

Inesperado: Pedro Granger quebra o protocolo e revela em quem votou e incentiva voto - Goucha reage!

Funtástico
19 jan, 09:54
02:14

Goucha em Belém? Apresentador brinca: «Devia ter-me candidatado à presidência»

Funtástico
12 jan, 10:16
02:40

Goucha revela novo projeto de arquitetura: «Uma nova torre...»

Funtástico
12 jan, 10:10
Mais Funtástico

Mais Vistos

Este vídeo já tem mais de dois milhões de visualizações. E Filipe Delgado é protagonista

1ª Companhia
Há 2h e 42min
1

Este é o lado mais desconhecido e ousado do recruta Filipe Delgado. E há várias fotografias

1ª Companhia
7 jan, 10:40
2

Há uma loja de cerâmica que está a vender peças por 1 euro durante o fim-de-semana

Dois às 10
Ontem às 09:00
3

Cerâmica Portuguesa Outlet (Rio Maior)

30 dez 2025, 10:05
4

Este foi o dia que mudou Marco Costa para sempre: «Comecei a tornar-me um homem melhor»

1ª Companhia
22 jan, 18:28
5

Este vídeo já tem mais de dois milhões de visualizações. E Filipe Delgado é protagonista

1ª Companhia
Há 2h e 42min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Ranking de Popularidade: Filipe Delgado mantém a coroa, mas há uma ameaça em ascensão

1ª Companhia
23 jan, 11:32

Filho de Sara Santos fala da dor que a família vive após a perda gestacional: «A minha irmã não está a descansar»

Dois às 10
23 jan, 14:48

Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar

Novelas
23 jan, 10:41

Pedro Jorge acorda com a casa coberta de neve. O cenário parece saído de um conto de fadas

1ª Companhia
Ontem às 12:41

«É tão assustador»: Diogo Amaral vive 'terror' noturno inesperado

V+ TVI
23 jan, 14:19

Separada de Vitó, Sónia Jesus faz um novo desabafo: «É a única forma de voltar a ser livre»

1ª Companhia
22 jan, 22:27

TVI PLAYER

Amor à Prova: David descobre farsa de Amália?

Amor à Prova
Ontem às 21:25

A Protegida: Mariana e JD descobrem que Mónica os andou a enganar

A Protegida
Hoje às 00:05

Amor à Prova: Vítor e Simone são apanhados em flagrante?

Amor à Prova
23 jan, 21:35

Noite surpreendente na 1ª Companhia: Noélia acaba em lágrimas

1ª Companhia
Ontem às 22:01

Amor à Prova: Amália e Carlos avançam com plano arriscado

Amor à Prova
22 jan, 22:05

Recrutas com medo que Noélia seja recruta da semana? Andrea Soares confessa: «Estou com pavor»

1ª Companhia
Hoje às 13:50
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Funtástico - 25 de janeiro de 2026

Funtástico
Hoje às 14:20

TVI Jornal - 25 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Querido, Mudei a Casa! - 25 de janeiro de 2026

Querido, Mudei a Casa!
Hoje às 12:10

Em Família - 25 de janeiro de 2026

Em Família
Hoje às 11:20

Missa - Igreja do Convento Franciscano do Varatojo

Missa
Hoje às 10:00

Diário da Manhã - 25 de janeiro de 2026

Diário da Manhã
Hoje às 07:40
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: André e Melanie beijam-se

Novelas
23 jan, 08:59

Vem aí em «Terra Forte»: Flor sai da mansão e vai viver para lugar inesperado

Novelas
23 jan, 10:02

Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar

Novelas
23 jan, 10:41

Pedido de casamento à vista? David Carreira deixa a dúvida: «Será que disse que sim?»

Novelas
23 jan, 10:28

Carla Andrino faz surpresa emocionante a Mário Rui e deixa fãs em lágrimas

Novelas
22 jan, 16:43

Vem aí em «Amor à Prova»: André é espancado

Novelas
22 jan, 10:38