Funtástico
Funtástico - 28 de setembro de 2025
Ontem às 14:20
Com Manuel Luís Goucha.
Funtástico
01:07
Manuel Luís Goucha emocionado ao ouvir canção dedicada às mães
Funtástico
15 set, 08:54
03:04
Descubra quem é o novo jurado do «Funtástico» - Goucha: «Foi o menino bonito deste País durante décadas e décadas!»
Funtástico
8 set, 10:54
01:00
Momento único! Goucha recebe abraço inesperado e emociona todos: «Perdi-me de amores...»
Funtástico
8 set, 10:51
Chegou o momento de brilhar: as inscrições para o Funtástico estão abertas e Manuel Luís Goucha espera por si!
14 ago, 16:35
00:59
Manuel Luís Goucha provoca jurado:«Eu tenho visto umas fotografias dele...uma pouca vergonha!»
Funtástico
11 ago, 11:23
02:10
Goucha abraça elemento da equipa: «Eu adoro-te como tu sabes!»
Funtástico
11 ago, 11:21
Foi minha professora no 7.º ano… e hoje é minha mulher: "Estar com ela intimamente foi incrivel"
V+ TVI
26 set, 13:12
1
02:02
Veja a reação de Fábio, depois do confronto de Liliana com o noivo Zé
Secret Story
Ontem às 23:00
2
02:05
Liliana recebe carta carregada de emoção do noivo, Zé: «Na vida há coisas bem mais valiosas do que 250 mil euros»
Secret Story
Ontem às 22:08
3
02:01
Liliana toma uma decisão depois de o noivo, Zé, ter estado na casa
Secret Story
Ontem às 22:58
4
24:20
O momento mais intenso de sempre num reality show! O confronto de Liliana e o noivo Zé - As imagens completas
Secret Story
Ontem às 22:20
5
04:48
Carina é confrontada com segredo da amiga fora da casa e esta foi a reação
Secret Story
Há 3h e 25min
6
EM DESTAQUE
O momento do Secret Story que parou o país: Zé entra na casa e Liliana desaba em lágrimas
Secret Story
Ontem às 23:04
O público votou e decidiu: Este concorrente abandona hoje a casa mais vigiada do País
Secret Story
Hoje às 00:07
Zé devia falar com Liliana? Cristina Ferreira deixa dúvida no ar: «Domingo é dia de gala...»
Secret Story
26 set, 16:20
Saiba o que aconteceu à bebé Matilde, a menina que angariou mais de 2 milhões de euros dos portugueses
Dois às 10
26 set, 14:53
Com 15 anos e 6 tumores, Íris luta para sobreviver: «Mete medo, mas sei que vou vencer»
Dois às 10
26 set, 12:14
«‘Já voltaste ao normal?’ O normal é isto»: jornalista da TVI mostra o corpo pós-parto e outras mulheres reagem
V+ TVI
26 set, 10:49
O público votou e decidiu: Este concorrente abandona hoje a casa mais vigiada do País
Secret Story
Hoje às 00:07
Carina é confrontada com segredo da amiga fora da casa e esta foi a reação
Secret Story
Há 3h e 25min
O momento mais intenso de sempre num reality show! O confronto de Liliana e o noivo Zé - As imagens completas
Secret Story
Ontem às 22:20
Veja a reação de Fábio, depois do confronto de Liliana com o noivo Zé
Secret Story
Ontem às 23:00
Liliana toma uma decisão depois de o noivo, Zé, ter estado na casa
Secret Story
Ontem às 22:58
Quem corre risco? Nomeações desta semana deixam a casa em alerta
Secret Story
Há 3h e 31min
Jornal Nacional - 28 de setembro de 2025
Jornal Nacional
Ontem às 19:55
Funtástico - 28 de setembro de 2025
Funtástico
Ontem às 14:20
TVI Jornal - 28 de setembro de 2025
TVI Jornal
Ontem às 12:57
Querido, Mudei a Casa! - 28 de setembro de 2025
Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 11:45
Missa - Eucaristia Dominical - Restelo, Lisboa
Missa
Ontem às 10:00
Diário da Manhã - 28 de setembro de 2025
Diário da Manhã
Ontem às 07:40
«A Fazenda»: Depois de ter tentado violar a prima pela segunda vez, Duarte regressa
Novelas
26 set, 10:19
Vem aí em «A Protegida»: Mariana recusa ajudar Hector num dos momentos que ele mais precisa
Novelas
26 set, 10:00
Maria Sampaio está de luto: «No dia que casou foi para o céu»
Novelas
26 set, 15:10
Alerta forte de Teresa Tavares deixa seguidores emocionados: «Porque a vergonha tem de mudar de lado»
Novelas
26 set, 12:14
Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»
Novelas
26 set, 10:37
Vem aí em «A Fazenda»: Becas faz denúncia que pode mudar o rumo da história
Novelas
26 set, 09:38