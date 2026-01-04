Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Funtástico

Funtástico - 4 de janeiro de 2026

Ontem às 19:30
Funtástico - 4 de janeiro de 2026 - TVI

Com Manuel Luís Goucha

Funtástico

07:05

Momento hilariante: Manuel Luís Goucha encanta público a cantar sucesso de Rosinha

Funtástico
15 dez 2025, 16:23
02:26

Marta Gil comete inconfidência? «A partir de 1 de janeiro vou estar na Primeira Companhia»

Funtástico
15 dez 2025, 16:13
00:52

Goucha em momento hilariante diz: «Eu valho por 6 apresentadores»! Reação no estúdio é viral

Funtástico
9 dez 2025, 15:13
01:40

Goucha não deixa nada por dizer: «Não se metam comigo!»

Funtástico
2 dez 2025, 10:39
02:31

Comovente! Goucha é fortemente aplaudido por mensagem muito especial: «Há animais que valem mais que certas pessoas»

Funtástico
2 dez 2025, 10:39
02:16

Jovem emociona-se ao recordar cadela que morreu. Perante risos do público, Goucha dá resposta que recebe aplausos

Dois às 10
2 dez 2025, 08:39
Mais Funtástico

Mais Vistos

Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

Secret Story
1 jan, 01:02
1

Desaparecimento de Maycon Douglas: PJ avança com nova decisão que pode ser crucial

1ª Companhia
Ontem às 18:45
2

Sem noivo e sem amigas. Liliana descobre "traição" após sair do Secret Story 9

Secret Story
Ontem às 18:14
3

O que mudou para Pedro e Marisa? Casal confessa situação inesperada

1ª Companhia
3 jan, 22:48
4

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Secret Story
Ontem às 18:43
5

Num pranto, revoltada e completamente desfeita: As imagens completas da reação de Liliana à expulsão de Fábio

Secret Story
22 dez 2025, 00:24
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Desaparecimento de Maycon: encontrados «vestígios na arriba» e um casaco dentro do carro submerso no mar

Secret Story
2 jan, 15:12

«Ninguém corre assim, só os pinguins!»: Estas são as imagens mais cómicas da base da 1ª Companhia

1ª Companhia
Há 20 min

Fora do Secret Story, Cristina Ferreira faz pedido a Liliana: «Era só isto que eu te queria dizer»

Dois às 10
2 jan, 16:19

Quase correu mal. Recrutas desatam a rir na cara do comandante

1ª Companhia
2 jan, 15:40

Vem aí em «Terra Forte»: Amor proibido leva Sammy a quebrar regras para ver Flor em dia importante

Novelas
2 jan, 10:50

Filho de influencer morreu aos 5 anos depois de ser hospitalizado com uma gripe

2 jan, 11:45

TVI PLAYER

Comandante incrédulo com pedido de Sara Santos: «É a primeira vez que me pedem...»

1ª Companhia
Ontem às 18:12

Fora de perigo! Saiba quem é o primeiro recruta salvo da 1ª Companhia

1ª Companhia
Há 1h e 16min

Caso Maycon Douglas: As imagens dos destroços e do rasto do carro até ao mar

Jornal Nacional
3 jan, 11:49

A Protegida - JD reencontra a filha ao fim de dois anos

A Protegida
3 jan, 23:15

1ª Companhia - A Semana - 3 de janeiro de 2026

1ª Companhia
3 jan, 23:50

Imperdível! Esta foi a reação de Noélia à ovação que Kina recebeu dos recrutas

1ª Companhia
Há 38 min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Funtástico - 4 de janeiro de 2026

Funtástico
Ontem às 19:30

TVI Jornal - 4 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Ontem às 13:00

Querido, Mudei a Casa! - 4 de janeiro de 2026

Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 12:10

Em Família - 4 de janeiro de 2026

Em Família
Ontem às 11:15

Missa - Almada

Missa
Ontem às 10:00

Diário da Manhã - 4 de janeiro de 2026

Diário da Manhã
Ontem às 07:30
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima contrata o homem que quer acabar com ela

Novelas
2 jan, 09:00

Amor à Prova: No dia em que completa 8 anos, Nico descobre que tem leucemia

Novelas
29 dez 2025, 13:33

Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira

Novelas
2 jan, 10:28

«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado

Novelas
2 jan, 11:21

Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»

Novelas
2 jan, 09:59

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

Novelas
2 jan, 10:09