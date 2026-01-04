TVI PLAYER
Funtástico - 4 de janeiro de 2026
Ontem às 19:30
Com Manuel Luís Goucha
Funtástico
07:05
Momento hilariante: Manuel Luís Goucha encanta público a cantar sucesso de Rosinha
Funtástico
15 dez 2025, 16:23
02:26
Marta Gil comete inconfidência? «A partir de 1 de janeiro vou estar na Primeira Companhia»
Funtástico
15 dez 2025, 16:13
00:52
Goucha em momento hilariante diz: «Eu valho por 6 apresentadores»! Reação no estúdio é viral
Funtástico
9 dez 2025, 15:13
01:40
Goucha não deixa nada por dizer: «Não se metam comigo!»
Funtástico
2 dez 2025, 10:39
02:31
Comovente! Goucha é fortemente aplaudido por mensagem muito especial: «Há animais que valem mais que certas pessoas»
Funtástico
2 dez 2025, 10:39
02:16
Jovem emociona-se ao recordar cadela que morreu. Perante risos do público, Goucha dá resposta que recebe aplausos
Dois às 10
2 dez 2025, 08:39
Mais Vistos
Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida
Secret Story
1 jan, 01:02
1
Desaparecimento de Maycon Douglas: PJ avança com nova decisão que pode ser crucial
1ª Companhia
Ontem às 18:45
2
Sem noivo e sem amigas. Liliana descobre "traição" após sair do Secret Story 9
Secret Story
Ontem às 18:14
3
O que mudou para Pedro e Marisa? Casal confessa situação inesperada
1ª Companhia
3 jan, 22:48
4
Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido
Secret Story
Ontem às 18:43
5
Num pranto, revoltada e completamente desfeita: As imagens completas da reação de Liliana à expulsão de Fábio
Secret Story
22 dez 2025, 00:24
6
EM DESTAQUE
Desaparecimento de Maycon: encontrados «vestígios na arriba» e um casaco dentro do carro submerso no mar
Secret Story
2 jan, 15:12
«Ninguém corre assim, só os pinguins!»: Estas são as imagens mais cómicas da base da 1ª Companhia
1ª Companhia
Há 20 min
Fora do Secret Story, Cristina Ferreira faz pedido a Liliana: «Era só isto que eu te queria dizer»
Dois às 10
2 jan, 16:19
Quase correu mal. Recrutas desatam a rir na cara do comandante
1ª Companhia
2 jan, 15:40
Vem aí em «Terra Forte»: Amor proibido leva Sammy a quebrar regras para ver Flor em dia importante
Novelas
2 jan, 10:50
Filho de influencer morreu aos 5 anos depois de ser hospitalizado com uma gripe
2 jan, 11:45
TVI PLAYER
Comandante incrédulo com pedido de Sara Santos: «É a primeira vez que me pedem...»
1ª Companhia
Ontem às 18:12
Fora de perigo! Saiba quem é o primeiro recruta salvo da 1ª Companhia
1ª Companhia
Há 1h e 16min
Caso Maycon Douglas: As imagens dos destroços e do rasto do carro até ao mar
Jornal Nacional
3 jan, 11:49
A Protegida - JD reencontra a filha ao fim de dois anos
A Protegida
3 jan, 23:15
1ª Companhia - A Semana - 3 de janeiro de 2026
1ª Companhia
3 jan, 23:50
Imperdível! Esta foi a reação de Noélia à ovação que Kina recebeu dos recrutas
1ª Companhia
Há 38 min
A ACONTECER
Funtástico - 4 de janeiro de 2026
Funtástico
Ontem às 19:30
TVI Jornal - 4 de janeiro de 2026
TVI Jornal
Ontem às 13:00
Querido, Mudei a Casa! - 4 de janeiro de 2026
Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 12:10
Em Família - 4 de janeiro de 2026
Em Família
Ontem às 11:15
Missa - Almada
Missa
Ontem às 10:00
Diário da Manhã - 4 de janeiro de 2026
Diário da Manhã
Ontem às 07:30
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima contrata o homem que quer acabar com ela
Novelas
2 jan, 09:00
Amor à Prova: No dia em que completa 8 anos, Nico descobre que tem leucemia
Novelas
29 dez 2025, 13:33
Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira
Novelas
2 jan, 10:28
«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado
Novelas
2 jan, 11:21
Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»
Novelas
2 jan, 09:59
Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo
Novelas
2 jan, 10:09