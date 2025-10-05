TVI PLAYER
Funtástico
Funtástico - 5 de outubro de 2025
Ontem às 14:20
Com Manuel Luís Goucha.
Funtástico
00:42
Momento único em estúdio: Goucha surpreende o elemento mais novo da plateia
Funtástico
29 set, 10:21
01:30
Manuel Luís Goucha recorda momento único com Cristina Ferreira: «Há coisas que só se fazem uma vez!»
Funtástico
29 set, 10:14
01:07
Manuel Luís Goucha emocionado ao ouvir canção dedicada às mães
Funtástico
15 set, 08:54
03:04
Descubra quem é o novo jurado do «Funtástico» - Goucha: «Foi o menino bonito deste País durante décadas e décadas!»
Funtástico
8 set, 10:54
01:00
Momento único! Goucha recebe abraço inesperado e emociona todos: «Perdi-me de amores...»
Funtástico
8 set, 10:51
Chegou o momento de brilhar: as inscrições para o Funtástico estão abertas e Manuel Luís Goucha espera por si!
14 ago, 16:35
Mais Funtástico
EM DESTAQUE
O amor venceu: Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda com pedido de namoro
4 out, 19:57
Sobreviveu ao terror em casa: Graciete agradece à pessoa que a salvou de uma tentativa de homicídio
4 out, 19:38
É oficial: Liliana termina noivado com Zé. Tudo o que precisa saber sobre o assunto do momento
Secret Story
Há 1h e 24min
Melancia com ketchup? Diogo Amaral arrisca e torna brincadeira insólita num fenómeno
Novelas
3 out, 15:32
Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»
Secret Story
3 out, 15:16
«Leva-a a um hospital para interromper (a gravidez), para que a mãe não sofra mais»: Anselmo Ralph recorda o dia mais difícil de sempre
Novelas
3 out, 13:01
TVI PLAYER
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story
Secret Story
Há 49 min
Última Hora! Liliana termina relação com o noivo Zé perante Portugal inteiro
Secret Story
Há 2h e 40min
Liliana termina relação com Zé: As imagens completas do confessionário que parou Portugal
Secret Story
Há 1h e 57min
Segundo salvo da noite deixa estúdio em euforia
Secret Story
Há 1h e 18min
Secret Story - A semana - 05 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 00:30
Bruna Gomes arrasa Liliana depois de término com Zé: «Não teve consideração, foi impulsiva»
Secret Story
Há 2h e 8min
A ACONTECER
Rita Matias: «No meu primeiro trabalho perguntaram-me se eu queria ser mãe (...) Porque é que esta questão é relevante numa entrevista de emprego?»
Devaneios
Há 57 min
Devaneios com Domingos Paciência
Devaneios
Há 57 min
Devaneios com Bárbara Parada
Devaneios
Há 57 min
Dr. Pinto Coelho: «Há uns anos as pessoas adoeciam muito menos do que hoje»
Devaneios
Há 57 min
Bruno Cabrerizo elogia português muito especial (e não é Cristiano Ronaldo)
Devaneios
Há 57 min
Devaneios com Rita Matias
Devaneios
Há 57 min
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary
Novelas
3 out, 10:58
Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir
Novelas
3 out, 09:14
Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?
Novelas
2 out, 14:52
«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida
Novelas
2 out, 16:54
«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol
Novelas
2 out, 16:27
Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada
Novelas
3 out, 09:45