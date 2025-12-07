Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Funtástico

Funtástico - 7 de dezembro de 2025

Ontem às 14:20
Funtástico - 7 de dezembro de 2025 - TVI

Com Manuel Luís Goucha.

Funtástico

01:40

Goucha não deixa nada por dizer: «Não se metam comigo!»

Funtástico
2 dez, 10:39
02:31

Comovente! Goucha é fortemente aplaudido por mensagem muito especial: «Há animais que valem mais que certas pessoas»

Funtástico
2 dez, 10:39
02:16

Jovem emociona-se ao recordar cadela que morreu. Perante risos do público, Goucha dá resposta que recebe aplausos

Dois às 10
2 dez, 08:39
01:20

Goucha e Sara Prata de joelhos no estúdio: Que artista português os levou a implorar pela sua presença?

Funtástico
24 nov, 09:35
01:15

Manuel Luís Goucha elogia árvora de natal de ator português mas solta um: «Enganou-se...»

Funtástico
24 nov, 09:32
02:18

«O que tenho andado a fazer?» Sílvia Rizzo dá a resposta mais hilariante de sempre a Goucha

Funtástico
10 nov, 11:29
Ao fim de 14 anos, cantora acarinhada pelos portugueses anuncia separação do pais dos filhos

Dois às 10
4 dez, 10:59
1

Casei com uma mulher mais velha e ela não me deu o que eu mais queria: «Mesmo assim valeu a pena»

V+ TVI
Ontem às 09:27
2

Ivete Sangalo na Selfie

17 out 2017, 12:44
3

Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje lamenta a falta de oportunidades

V+ TVI
5 dez, 20:29
4
02:08

Estúdio aos gritos ao saber quem é o primeiro concorrente salvo... e é uma surpresa!

Secret Story
Há 2h e 48min
5

«Devia ser proibido»: o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos pelos portugueses

V+ TVI
5 dez, 15:38
6
Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País

Secret Story
Há 49 min

Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje lamenta a falta de oportunidades

V+ TVI
5 dez, 20:29

5 anos após a sua morte, Sara Carreira é recordada pela melhor amiga: «O que eu dava para que estivesses aqui»

Dois às 10
5 dez, 15:55

Era uma das musas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, está envolvida num drama familiar

Dois às 10
5 dez, 15:22

Vera responde a Dylan sobre ausência na gala de hoje: «Completamente deturpado (...) absurdo»

Secret Story
Há 1h e 49min

«Devia ser proibido»: o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos pelos portugueses

V+ TVI
5 dez, 15:38

A espera terminou! Saiba quem é o concorrente expulso

Secret Story
Há 54 min

Estúdio aos gritos ao saber quem é o primeiro concorrente salvo... e é uma surpresa!

Secret Story
Há 2h e 48min

A impagável reação de Bruna ao saber que Pedro Jorge e Marisa são casados

Secret Story
Há 28 min

Alerta botão dos segredos! Pedro Jorge carrega no segredo de Ana e palpite tem a ver com um milagre

Secret Story
Há 44 min

Polémica na saída de Bruna: Liliana provoca Inês em momento frágil e a revolta começa

Secret Story
Há 51 min

Secret Story 9 - A Semana - 7 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 01:10
Jornal Nacional - 7 de dezembro de 2025

Jornal Nacional
Ontem às 19:55

Funtástico - 7 de dezembro de 2025

Funtástico
Ontem às 14:20

TVI Jornal - 7 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Ontem às 12:58

Soma e Segue - 7 de dezembro de 2025

Soma e segue
Ontem às 12:15

Querido, Mudei a Casa! - 7 de dezembro de 2025

Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 11:15

Missa - Igreja do Divino Espírito Santo, Alverca do Ribatejo

Missa
Ontem às 10:00
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório

Novelas
4 dez, 10:27

Vem aí em «A Protegida»: Anita fica desolada. E, não é por causa de Hector

Novelas
5 dez, 09:59

Menos de um mês após dar à luz, Catarina Siqueira confessa: «Há coisas menos boas»

Novelas
5 dez, 12:58

Ana Guiomar desabafa sobre dia complicado: «Isto é muita emoção para um dia só»

Novelas
5 dez, 10:19

Cantor C4 Pedro vai ser pai do filho de uma atriz da TVI

Novelas
5 dez, 15:54

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?

Novelas
5 dez, 08:58