TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Primeira Companhia
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
Secret Story
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Funtástico
Funtástico - 8 de fevereiro de 2026
Hoje às 14:20
Com Manuel Luís Goucha.
Funtástico
00:39
Goucha deixa Ben em «choque» com comentário hilariante sobre os seus passos de dança
Funtástico
26 jan, 10:16
02:19
Goucha emociona-se com menina e revela: «Eu não venho para a semana!»
Funtástico
26 jan, 10:14
01:20
Viral! Goucha e Ben em momento épico: «Isto virou meme!»
Funtástico
19 jan, 10:49
01:48
Cláudia Nayara quebra o silêncio sobre António Leal e Silva: «Tenho de dizer isto!»
Funtástico
19 jan, 10:01
02:14
O momento em Cláudia Nayara se emocionou no «Funtástico» - A reação de Goucha que não deixou ninguém indiferente
Funtástico
19 jan, 09:59
01:29
Inesperado: Pedro Granger quebra o protocolo e revela em quem votou e incentiva voto - Goucha reage!
Funtástico
19 jan, 09:54
Mais Funtástico
Mais Vistos
01:15
Instrutor Chefe Joaquim incomodado com conversa dos recrutas ao almoço: «A partir de hoje...»
1ª Companhia
Hoje às 13:15
1
Vítimas do mau tempo nunca pensaram ter estes famosos das novelas a reerguer as suas casas
V+ TVI
6 fev, 09:46
2
«Fazem dos pares mais bonitos da Televisão!»: Manuel Luís Goucha rendido a casal famoso que tem dado que falar
V+ TVI
17 jul 2025, 10:48
3
Afinal, Georgina Rodríguez não é a mãe afetuosa que diz ser para Cristianinho? Imagens revelam a verdade
V+ TVI
30 jul 2025, 11:17
4
02:22
A resposta do Comandante Moutinho ao pedido insólito de Filipe Delgado
1ª Companhia
Hoje às 09:16
5
04:54
Tente não rir: Soraia e Joana não cumprem regras e são apanhadas em flagrante
1ª Companhia
Hoje às 15:54
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Menos um recruta na base! Saiba quem abandonou a 1ª Companhia
1ª Companhia
Ontem às 23:23
Cláudio Ramos reage à saída de um dos rostos mais acarinhados da TVI: «Está frágil de saúde»
Dois às 10
6 fev, 14:54
O Comandante já fez a escolha: Medalha de Bravura e Resiliência foi entregue a estas recrutas
1ª Companhia
Ontem às 23:35
Na reta final do programa, há uma concorrente que ganha fôlego. Eis as novidades do ranking de popularidade
1ª Companhia
6 fev, 09:52
Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração
Novelas
5 fev, 18:22
«Já fui traída várias vezes»: Atriz famosa confessa desilusão no amor e pede que não a deixem casar-se outra vez
V+ TVI
6 fev, 11:57
TVI PLAYER
1ª Companhia - Gala - 7 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 21:25
"Tenho que assumir que António José Seguro venceu": as primeiras palavras de André Ventura após ser derrotado na segunda volta
Presidenciais 26
Há 1h e 33min
A Protegida - Óscar e Isabel entram em choque absoluto
A Protegida
Hoje às 00:00
Amor à Prova - Surge um grande problema que deixa o transplante de Nico em risco
Amor à Prova
6 fev, 21:50
Noélia e Filipe Delgado dão conselhos amorosos a Rui Freitas. Mas discordam em tudo
1ª Companhia
Há 3h e 10min
Melhoria do estado do tempo no domingo será passageira: nova tempestade chega a Portugal na segunda
TVI Jornal
Ontem às 14:12
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Funtástico - 8 de fevereiro de 2026
Funtástico
Hoje às 14:20
TVI Jornal - 8 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Querido Mudei a Casa - 8 de fevereiro de 2026
Querido, Mudei a Casa!
Hoje às 12:10
Em Família - 8 de fevereiro de 2026
Em Família
Hoje às 11:15
Missa - Igreja do Convento de Santo António dos Capuchos - 8 de fevereiro de 2026
Missa
Hoje às 10:00
Diário da Manhã - 8 de fevereiro de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:35
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante
Novelas
6 fev, 09:00
Vem aí em «Terra Forte»: Dudu sugere a Rosinha viverem em incesto
Novelas
6 fev, 09:41
Noivo de Matilde Reymão faz apelo pelas vítimas das tempestades: «Não sabíamos que estava assim tão mau»
Novelas
6 fev, 16:07
Bárbara Norton de Matos fica em pânico com a filha mais nova: «Perdeu os sentidos»
Novelas
5 fev, 17:05
Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração
Novelas
5 fev, 18:22
Vem aí em «Amor à Prova»: Já há data para o casamento de Cris e Sara
Novelas
6 fev, 10:25