Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Funtástico

Funtástico - 8 de março de 2026

Ontem às 14:20
Funtástico - 8 de março de 2026 - TVI

Com Manuel Luís Goucha.

Funtástico

03:37

«Muito obrigado por isso!»: O elogio de Goucha que emocionou Filipe Delgado

Funtástico
2 mar, 09:51
01:35

Filho de Cristiana Jesus surpreende com resposta a Manuel Luís Goucha e deixa a mãe sem reação

Funtástico
18 fev, 08:51
03:10

Goucha rendido! Conheça a pequena estrela que conquistou o apresentador e os jurados

Funtástico
16 fev, 10:09
01:24

«Trouxe de Madrid»: O presente exclusivo que António Leal e Silva ofereceu a Manuel Luís Goucha

Funtástico
16 fev, 10:03
02:28

A grande final da 5ª temporada do «Funtástico» - Saiba quem foi o vencedor!

Funtástico
9 fev, 11:38
01:29

Gargalhadas no estúdio: «Tu andas a fazer pilates» - O momento hilariante entre Goucha e António Leal e Silva

Funtástico
9 fev, 11:30
Mais Funtástico

Mais Vistos

00:22

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

1ª Companhia
Ontem às 19:38
1

Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Secret Story
7 mar, 16:26
2

Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

1ª Companhia
11 fev, 16:29
3

É dos ex-concorrentes mais polémicos e já foi expulso pelo Big Brother. Agora surge íntimo de mulher especial

Secret Story
7 mar, 15:33
4

Hélder Teixeira, ex-concorrente do Big Brother

Secret Story
7 mar, 15:23
5

Vídeo escaldante: apresentadora arrasa em lingerie e deixa fãs sem respiração

Novelas
3 mar, 16:11
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Após «sete meses complicados de gerir», Cláudio Ramos vive momento especial: «Os meus olhos encheram-se de água»

Dois às 10
6 mar, 10:08

«Apenas um beijo técnico» Catarina fica perturbada com comentário de Norberto, após noite quente

Secret Story
Há 1h e 54min

“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza

Novelas
6 mar, 10:56

Já fazem planos a sós? Soraia Sousa lança convite a instrutor Joaquim «Data, hora!»

Secret Story
6 mar, 09:54

Paixão à vista: noivo de Maria Botelho Moniz protagoniza momento inesquecível

Novelas
5 mar, 14:47

O gesto de amor de João Monteiro para Cristina Ferreira que está a encantar: «Acho lindo»

V+ TVI
6 mar, 14:12

TVI PLAYER

Com 24% dos votos, este foi o concorrente expulso na terceira gala do Secret Story 10

Secret Story
Há 32 min

Secret Story - A Semana - 8 de março de 2026

Secret Story
Ontem às 00:25

Hélder desaba em lágrimas num momento delicado

Secret Story
7 mar, 22:13

Jéssica recebe presente especial e Cristina Ferreira deixa elogio à concorrente

Secret Story
Há 52 min

A Protegida - Gonçalo fala demais e deixa JD em pânico

A Protegida
Ontem às 00:00

Ricardo João recebe missão secreta de "milhões" e a reação é impagável

Secret Story
Há 1h e 4min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Funtástico - 8 de março de 2026

Funtástico
Ontem às 14:20

TVI Jornal - 8 de março de 2026

TVI Jornal
Ontem às 12:58

«Até vou aplaudir de pé»: João Patrício deixa concorrente em lágrimas

Simply The Best - O Melhor dos Melhores
Ontem às 10:37

Missa - Dia de S. João de Deus, Padroeiro dos Hospitais, dos Doentes e dos Profissionais de Saúde

Missa
Ontem às 10:00

Diário da Manhã - 8 de março de 2026

Diário da Manhã
Ontem às 07:35

Vai ou Racha - 8 de março de 2026

Vai ou Racha
Ontem às 01:45
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor pede o divórcio a Luz

Novelas
5 mar, 09:04

Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre segredo explosivo e tenta provar que Vivi não é culpada

Novelas
6 mar, 10:50

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

Novelas
6 mar, 16:44

Ana Guiomar faz revelação sobre novo projeto: «Quase a estrear»

Novelas
6 mar, 15:09

Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para contar a Nico que é adotado

Novelas
6 mar, 09:59

“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza

Novelas
6 mar, 10:56