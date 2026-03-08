TVI PLAYER
Funtástico
Funtástico - 8 de março de 2026
Ontem às 14:20
Com Manuel Luís Goucha.
Funtástico
03:37
«Muito obrigado por isso!»: O elogio de Goucha que emocionou Filipe Delgado
Funtástico
2 mar, 09:51
01:35
Filho de Cristiana Jesus surpreende com resposta a Manuel Luís Goucha e deixa a mãe sem reação
Funtástico
18 fev, 08:51
03:10
Goucha rendido! Conheça a pequena estrela que conquistou o apresentador e os jurados
Funtástico
16 fev, 10:09
01:24
«Trouxe de Madrid»: O presente exclusivo que António Leal e Silva ofereceu a Manuel Luís Goucha
Funtástico
16 fev, 10:03
02:28
A grande final da 5ª temporada do «Funtástico» - Saiba quem foi o vencedor!
Funtástico
9 fev, 11:38
01:29
Gargalhadas no estúdio: «Tu andas a fazer pilates» - O momento hilariante entre Goucha e António Leal e Silva
Funtástico
9 fev, 11:30
Mais Vistos
00:22
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
1ª Companhia
Ontem às 19:38
1
Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara
Secret Story
7 mar, 16:26
2
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother
1ª Companhia
11 fev, 16:29
3
É dos ex-concorrentes mais polémicos e já foi expulso pelo Big Brother. Agora surge íntimo de mulher especial
Secret Story
7 mar, 15:33
4
Hélder Teixeira, ex-concorrente do Big Brother
Secret Story
7 mar, 15:23
5
Vídeo escaldante: apresentadora arrasa em lingerie e deixa fãs sem respiração
Novelas
3 mar, 16:11
6
EM DESTAQUE
Após «sete meses complicados de gerir», Cláudio Ramos vive momento especial: «Os meus olhos encheram-se de água»
Dois às 10
6 mar, 10:08
«Apenas um beijo técnico» Catarina fica perturbada com comentário de Norberto, após noite quente
Secret Story
Há 1h e 54min
“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza
Novelas
6 mar, 10:56
Já fazem planos a sós? Soraia Sousa lança convite a instrutor Joaquim «Data, hora!»
Secret Story
6 mar, 09:54
Paixão à vista: noivo de Maria Botelho Moniz protagoniza momento inesquecível
Novelas
5 mar, 14:47
O gesto de amor de João Monteiro para Cristina Ferreira que está a encantar: «Acho lindo»
V+ TVI
6 mar, 14:12
Com 24% dos votos, este foi o concorrente expulso na terceira gala do Secret Story 10
Secret Story
Há 32 min
Secret Story - A Semana - 8 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 00:25
Hélder desaba em lágrimas num momento delicado
Secret Story
7 mar, 22:13
Jéssica recebe presente especial e Cristina Ferreira deixa elogio à concorrente
Secret Story
Há 52 min
A Protegida - Gonçalo fala demais e deixa JD em pânico
A Protegida
Ontem às 00:00
Ricardo João recebe missão secreta de "milhões" e a reação é impagável
Secret Story
Há 1h e 4min
A ACONTECER
Funtástico - 8 de março de 2026
Funtástico
Ontem às 14:20
TVI Jornal - 8 de março de 2026
TVI Jornal
Ontem às 12:58
«Até vou aplaudir de pé»: João Patrício deixa concorrente em lágrimas
Simply The Best - O Melhor dos Melhores
Ontem às 10:37
Missa - Dia de S. João de Deus, Padroeiro dos Hospitais, dos Doentes e dos Profissionais de Saúde
Missa
Ontem às 10:00
Diário da Manhã - 8 de março de 2026
Diário da Manhã
Ontem às 07:35
Vai ou Racha - 8 de março de 2026
Vai ou Racha
Ontem às 01:45
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor pede o divórcio a Luz
Novelas
5 mar, 09:04
Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre segredo explosivo e tenta provar que Vivi não é culpada
Novelas
6 mar, 10:50
“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha
Novelas
6 mar, 16:44
Ana Guiomar faz revelação sobre novo projeto: «Quase a estrear»
Novelas
6 mar, 15:09
Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para contar a Nico que é adotado
Novelas
6 mar, 09:59
“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza
Novelas
6 mar, 10:56