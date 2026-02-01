Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Funtástico - Parte 2 - 1 de fevereiro de 2026

Ontem às 19:20
Funtástico - Parte 2 - 1 de fevereiro de 2026

Com Manuel Luís Goucha.

00:39

Goucha deixa Ben em «choque» com comentário hilariante sobre os seus passos de dança

26 jan, 10:16
02:19

Goucha emociona-se com menina e revela: «Eu não venho para a semana!»

26 jan, 10:14
01:20

Viral! Goucha e Ben em momento épico: «Isto virou meme!»

19 jan, 10:49
01:48

Cláudia Nayara quebra o silêncio sobre António Leal e Silva: «Tenho de dizer isto!»

19 jan, 10:01
02:14

O momento em Cláudia Nayara se emocionou no «Funtástico» - A reação de Goucha que não deixou ninguém indiferente

19 jan, 09:59
01:29

Inesperado: Pedro Granger quebra o protocolo e revela em quem votou e incentiva voto - Goucha reage!

19 jan, 09:54
Quem é Bruno Marques, o instrutor que está a fazer sucesso na 1ª Companhia?

1ª Companhia
19 jan, 12:54
2 milhões de visualizações em 24 horas: Veja o momento que fez o Instrutor Marques perder a postura

1ª Companhia
Há 3h e 28min
03:26

Inédito! Atuação deixa Instrutor Marques emocionado

1ª Companhia
Ontem às 00:48
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Secret Story
17 dez 2025, 09:53
Saúde de Francisco Monteiro obriga-o a tomar decisão radical: «Depois de vários exames»

1ª Companhia
Ontem às 19:42
Chegou à final do SS com o namorado e conquistou Portugal. Agora surge irreconhecível: «Não era feliz»

1ª Companhia
Ontem às 21:49
«Senti que ficou sem chão agora». Cristina Ferreira surpreende Cláudio Ramos, que quase não conteve as lágrimas

Dois às 10
30 jan, 15:25

«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país

Novelas
30 jan, 14:17

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

Dois às 10
30 jan, 10:52

Bernardina Brito explica fim da relação: «Há dois anos que era complicado. Quase já não dividíamos cama»

Dois às 10
30 jan, 10:28

Os portugueses decidiram! Saiba quem abandonou a Base da 1ª Companhia

1ª Companhia
Há 2h e 2min

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Novelas
30 jan, 10:23

Depois da gala, comportamentos de Rui Freitas volta a ser alvo de acusações

1ª Companhia
Há 1h e 22min

Amor à Prova - Cris e Alice cedem ao desejo?

Amor à Prova
31 jan, 21:30

Berros em estúdio: Revelação do recruta expulso deixa público em êxtase

1ª Companhia
Há 2h e 2min

Está revelado! Saiba quem é o novo recruta da semana

1ª Companhia
Há 1h e 36min

Não aguentaram o riso: Manuel Melo faz imitação de instrutores e gera reações

1ª Companhia
31 jan, 20:54

Inédito! Atuação deixa Instrutor Marques emocionado

1ª Companhia
Ontem às 00:48
Jornal Nacional - 1 de fevereiro de 2026

Jornal Nacional
Ontem às 19:55

TVI Jornal - 1 de fevereiro de 2026

TVI Jornal
Ontem às 12:58

Querido Mudei a Casa - 1 de fevereiro de 2026

Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 12:06

Em Família - 01 de fevereiro de 2026

Em Família
Ontem às 11:10
Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha descobre que é filha de Sammy

Novelas
30 jan, 10:54

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris e Alice beijam-se?

Novelas
30 jan, 09:35

«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país

Novelas
30 jan, 14:17

“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta

Novelas
28 jan, 15:26

Sucesso além-fronteiras: Filipe Delgado impressiona atriz internacional com prestação em «Primeira Companhia»

Novelas
29 jan, 10:10

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Novelas
30 jan, 10:23