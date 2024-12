Furioso, Teixeira dá raspanete a Nelinha

Há 1h e 5min

Em «Festa é Festa», Teixeira (Rui Melo) repreende Manuela (Inês Herédia) por estar a brincar com um assunto tão sério e acusa-a de ser irresponsável. Teixeira lembra que ela invadiu o seu gabinete e está a dar consultas para as quais não tem habilitação. Abel (Júlio César), Manel (Vítor Norte) e Quina (Maria Rueff) saltam em defesa de Manuela e dizem que ela tem muito jeito para ouvir e encorajar as pessoas. Teixeira e até Manuela ficam muito surpreendidos.