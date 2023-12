Furta 33 mil euros a amiga deficiente

Há 2h e 51min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de uma mulher de 64 anos que se aproveitou de uma pessoa deficiente para lhe ficar com milhares de euros, mais concretamente 33 mil euros. Aproximou-se da vítima com 47 anos com a desculpa de lhe fazer limpezas em casa e rapidamente teve acesso aos dados bancários da mesma. Agora, a mulher foi julgada e condenada, e foi obrigada a devolver à vítima um valor menor do que aquele que roubou: cerca de 17 mil euros. A psicóloga Joana Amaral Dias comenta o sucedido, inclusivamente a falta de acompanhamento de pessoas mais vulneráveis.