Futebol - Pré Match - 12 de agosto de 2025

Ontem às 19:15
Futebol - Pré Match - 12 de agosto de 2025 - TVI

Mais Vistos

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Novelas
Ontem às 11:16
1

Cristina Ferreira explica o que levou à maior mudança da sua vida: «O corpo já não respondia»

Big Brother
Ontem às 19:55
2

Julgada pela relação com Afonso? Daniela Santos reage: «Posso ser mãe, mas não perdi o direito de me apaixonar»

Big Brother
Ontem às 19:43
3

Daniela Santos desiste do Big Brother Verão e estas foram as reações que deram que falar

Big Brother
4 ago, 19:11
4

Cristina Ferreira deslumbra com macacão preto perfeito para o calor que aí vem

Big Brother
24 jun, 10:12
5

«Sempre fui a outra...»: Bárbara Parada fala do que sofreu em silêncio, no início da sua relação com Francisco Monteiro

V+ TVI
Ontem às 15:57
6
EM DESTAQUE

É um paraíso com água cristalina, aventura para toda a família e natureza. Tudo isto a menos de uma hora de Lisboa

V+ TVI
7 ago, 09:57

O que se passou após a expulsão de Bruno de Carvalho. Big Brother perde as estribeiras, há gritos e muito choro

Big Brother
Ontem às 08:54

Dores no pescoço ao usar biquíni? Este truque genial acaba com o problema de uma vez

Ontem às 09:45

Vem aí em «A Fazenda»: Ivandro descobre o paradeiro de Duarte?

Novelas
Ontem às 09:59

Após acusações de Bruno de Carvalho, Cristina Ferreira reage: «Estou cá eu para responder»

Dois às 10
Ontem às 10:19

«Sempre fui a outra...»: Bárbara Parada fala do que sofreu em silêncio, no início da sua relação com Francisco Monteiro

V+ TVI
Ontem às 15:57

TVI PLAYER

Portuguesa salta com o filho bebé de um viaduto de 80 metros. Ambos foram encontrados sem vida

Dois às 10
11 ago, 12:48

«Vai pela Daniela (...). Vai gozar com outra»: Catarina Miranda cheia de ciúmes de Afonso

Big Brother
Ontem às 21:44

Mulher com obesidade cai em cima do marido e asfixia-o acabando por o matar acidentalmente

Dois às 10
Ontem às 12:29

Cristina Ferreira deixa recado a Bruno de Carvalho: «É homenzinho suficiente para responder às perguntas»

Dois às 10
Ontem às 10:13

Big Brother Verão - Extra - 13 de agosto de 2025

Big Brother
Hoje às 00:05

Última hora: Afonso Leitão e Catarina Miranda acusam Viriato Quintela de agressão

Big Brother
Ontem às 23:29
A ACONTECER

Autores: Convidado Tiago Salazar

Autores
Hoje às 01:55

Big Brother Verão - Extra - 13 de agosto de 2025

Big Brother
Hoje às 00:05

A Protegida: Para não ir preso, José Diogo faz pedido e promessa desesperada

A Protegida
Ontem às 23:50

Desesperado, José Diogo implora: «Preciso de uma testemunha»

A Protegida
Ontem às 23:25

Sofia para Teresa: «Pode contar com o meu silêncio»

A Protegida
Ontem às 23:20

A Protegida: Sofia faz chantagem com Teresa

A Protegida
Ontem às 23:15
NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Ivandro descobre o paradeiro de Duarte?

Novelas
Ontem às 09:59

Vem aí em «A Protegida»: De amigas a inimigas? Gina recusa-se a entregar a bebé a Mariana

Novelas
Ontem às 10:17

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Novelas
Ontem às 11:16

Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»

Novelas
Ontem às 12:41

«Passámos por olhares de desconfiança, palavras que magoavam»: Rosa Bela recorda início de relação com Carlos Areia

Novelas
11 ago, 16:00

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela descobre que Zuri e Lukenia andam a enganar Talu

Novelas
Ontem às 11:11
