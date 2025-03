Futuro de Portugal nas cartas? Mãe de santo faz previsão surpreendente

Há 1h e 20min

Uns chamam-lhe "Mãe Paula", outros apelidam-na de "Bruxa do Oeste", mas para Paula Pontes, a espiritualidade sempre fez parte da sua vida. Desde pequena, percebeu que tinha o dom de prever o futuro, uma capacidade que, em vez de ser acolhida, trouxe-lhe desafios e discriminação. Hoje, dedica-se à parapsicologia, tarot e tratamentos espirituais, ajudando aqueles que a procuram em busca de respostas. Desafiada por Manue Luís Goucha, a convidada lança as cartas sobre o futuro de Portugal e o resultado pode não ser o esperado: "Um homem mais novo vem fazer pior do que o que já está feito".