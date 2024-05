Há 19 min

Gabanna (Bruno Cabrerizo) encontra Ana Carolina (Beatriz Barosa) muito pensativa e mete-se com ela. Ele pergunta-lhe o que há de interessante para fazer na aldeia e onde se pode beber um copo. Ana Carolina diz que não há muito para fazer por ali, mas hoje por acaso vai haver um concerto de uma amiga na Aldeia do Lado e Gabanna sugere que vão os dois. Corcovada (Maria do Céu Guerra) acha boa ideia e Ana Carolina não tem como recusar.