Gabanna está a ser um sucesso na Bela Vida

Há 56 min

Manel (Vítor Norte) chega com Gabanna (Bruno Cabrerizo) e Florinda (Ana Brito e Cunha) e Quina (Maria Rueff) cumprimentam-no. Gabanna vai para responder, mas Manel interrompe-o e diz que ele não percebe nada, pois é italiano. Florinda vai chamar Corcovada. Quina olha para Gabanna desconfiada e fala muito alto, como se assim ele a entendesse. Gabanna pergunta porque Quina está a gritar e Manel reforça que não se entende nada do que ele diz. Gabanna elogia o cheiro do almoço e Manel diz que até faz confusão ouvi-lo falar, porque não se percebe mesmo nada do que ele diz. Quina diz que percebeu e Gabanna volta a dizer que sabe falar português. Corcovada (Maria do Céu Guerra) cumprimenta Gabanna e Manel surpreende-se por ela saber falar italiano.