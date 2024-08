Há 1h e 59min

Em «Morangos com Açúcar», Miguel (Vicente Gil) dirige-se ao quarto de Gabi (Margarida Corceiro) para falar com ela. Gabi não abre a porta nem responde. Aflito, Miguel vai até à janela do quarto e vê-a estendida no chão. Temendo o pior, Miguel fica desesperado.